«Можно кредитную линию открывать «На проезд в общественном транспорте» 1 22.10.2019, 16:48

Фото: kp.by

Реакция на возможное подорожание проезда.

Цену проезда в городском транспорте предлагают поднять на 5-10 копеек. Конкретные сроки повышения тарифов на проезд пока не озвучиваются. Как рассказали в областных автотранспортных трестах, сейчас это предложение проходит обсуждение, пишет «Салiдарнасць».

Эта новость удивительным образом совпала с новостями из Чили, где проходят массовые протесты после подорожания услуг транспорта на 30 песо (8 копеек на белорусские деньги). Байнет также не смог пройти мимо, связав эти сообщения. «Интересно, начнут ли белорусы сейчас жечь троллейбусы, как чилийцы? Или они все-таки гораздо богаче и культурнее?» — задаются вопросом некоторые комментаторы.

«Они трусливее!» — отвечают им другие.

Кто-то же удивился, что власти никак не могут разобраться с оплатой:

«Опять до 80%? И так каждый год».

«Даешь зарплату достойную — бери за проезд 100%».

Многие посчитали анонсированные цены высокими:

«Скоро можно кредитную линию в банках открывать «На проезд в общественном транспорте».

«Проще автомобиль-колымагу приобрести и ездить, чем в общественном транспорте. И так цены на проезд по соотношению к зарплатам велики».

А некоторые вспомнили, что в том же Таллине проезд бесплатный и предложили сделать то же в Минске.

«Может, лучше вместо парадов, дворцов и прочей ненужной мишуры сделать и у нас проезд в общественном транспорте бесплатным? Вы же все равно говорите, что люди оплачивают 20-30% от себестоимости. И заодно пусть совершенно здоровые люди в жилетках пойдут работать. И валидаторы по цене айфонов больше не надо покупать будет».

«Если сравнить соотношение цена-качество, то белорусы уже давно не 100%, а все 200 переплачивают за услуги по проживанию в этой стране».

Впрочем, кто-то считает, что проще разобраться с «зайцами».

«Может, для начала решить вопрос, чтобы ВСЕ платили? Тогда и повышать не потребуется. Сейчас с проездным периодически чувствую себя идиотом, когда контролеры ничего не хотят делать с зайцами».

«Точно! Надо поднять, чтобы зайцы уже выпрыгивали через задраенные верхние люки!»

Были и другие предложения:

«С себя бы начали: подсократились бы в администрации процентов на 300. Без всякого ущерба. Глядишь — и самоокупаемость появилась бы!»

«Думаю, что до президентских выборов ничего повышать не будут, не комильфо. А вот потом — так сразу и на 10 копеек».