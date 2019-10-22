Зеленский потребовал проверить на детекторе лжи ряд депутатов «Слуги народа» 22.10.2019, 17:21

Офис президента Украины решил проверить депутатов на факт коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский и Офис президента потребовали от ряда депутатов фракции "Слуга народа" пройти проверку на полиграфе из-за отказа голосовать на заседании парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики за законопроект №2047-д о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости, пишет "Гордон".

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в "Слуге народа" 22 октября.

По данным собеседников издания, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раду Давид Арахамия писал во внутреннем чате политсилы, что с таким требованием ему звонил Зеленский.

Президент и его администрация решили провести проверку ряда депутатов из-за информации о том, что те возможно отказались поддерживать проект закона №2047-д за вознаграждение, заявил экс-нардеп Сергей Лещенко в своем видеоблоге, опубликованном в YouTube в ночь на 22 октября.

По его словам депутатам заплатили по $30 за отказ от голосования.

"Мне сказали, что $30 тыс. – это была цена вопроса, чтобы не голосовать. Об этом также узнали в руководстве фракции и ОП. Они предложили: "Теперь мы идем на детектор лжи, чтобы все депутаты, которые не голосовали, прошли через полиграф. Посмотрим, смогут ли они отстоять на детекторе это решение, это будет показательно", – рассказал он.

В своем Telegram-канале Лещенко уточнил, что речь идет об 11 депутатах от "Слуги народа" – Ирине Алахвердиевой, Ольге Василевской-Смаглюк, Дарье Володиной, Юлии Диденко, Александре Дубинском, Виктории Кинзбурской, Алексее Ковалеве, Анне Колесник, Алексее Леонове, Евгение Петруняке и Анастасии Ляшенко.

По мнению Лещенко, в срыве голосования за это проект закона заинтересован нардеп Яценко, которого он называет "крестным отцом" Тендерной палаты и одним из самых одиозных депутатов всех созывов парламента Украины.

О том, что Офис президента требует от депутатов "Слуги народа" пройти полиграф, перед этим написал в Facebook заместитель главы финансового комитета, нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Общался с руководством партии "Слуга народа", и выяснил, что Офис президента действительно настаивает на том, чтобы все депутаты партии в финансовом комитете Рады прошли детектор лжи. Причина – обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось голосование членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность "площадок [нардепа от группы "За майбутнє" Антона] Яценко" и демонополизации рынка госзакупок", – заявил нардеп.

По словам Дубинского, он готов пройти проверку на детекторе лжи.

"Уверен, пройдут и мои коллеги по финансовому комитету. Не смотря на то, что это явная демонстрация неуважения к парламенту. Однако считаю, что детектор лжи должны пройти и сотрудники Офиса президента и депутаты, которые находятся среди авторов самых скандальных и сомнительных законопроектов этого созыва", – добавил он.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии "Украинской правде" сообщила позже, что перед возможным прохождением полиграфа депутатов вызовут в Офис президента.

"В первую очередь будет проведена встреча с депутатами-членами комитета от "Слуги народа", чтобы каждый мог представить свою позицию. Окончательное решение по использованию полиграфа будет принято после окончания консультаций с психологами-криминалистами относительно возможности корректного использования такого оборудования в этой ситуации", – сказала она.

Заседание финансового комитета, на котором не поддержали проект закона №2047-д состоялось 18 октября. На следующий день глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев подтвердил в Facebook, что поддержать проект закона не удалось.

"Считаю это решение ошибкой, которую сложно объяснить. Наша фракция проходит испытания, которые не каждому депутату пройти под силу. Убежден, что побеждает не тот кто ошибается, а тот, кто делает правильные выводы из своих ошибок и исправляет их. Уверен, фракция такие выводы сделает и ошибки исправит", – написал он, отметив, что только пять членов комитета от "Слуги народа" поддержали документ.