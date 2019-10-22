Хорватия присоединяется к Шенгену
- 22.10.2019, 17:34
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Балканская страна станет 27-м членом свободного пространства.
Еврокомиссия спустя шесть лет после вхождения Хорватии в Евросоюз согласовала ее присоединение к Шенгенской зоне, сообщает nv.ua со ссылкой на Bloomberg.
Решение о присоединении Хорватии к Шенгену будет обнародовано 22 октября.
Европейский совет еще должен официально одобрить данный шаг.
В Еврокомиссии отметили, что работа по завершению всех оценок о присоединении Хорватии «продвигается хорошо» и что Хорватия должна стать полноправным членом Шенгенской зоны, «как только будут выполнены все критерии».
Хорватия официально вступила в Евросоюз в июле 2013 года.