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Хорватия присоединяется к Шенгену

  • 22.10.2019, 17:34
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Хорватия присоединяется к Шенгену

Балканская страна станет 27-м членом свободного пространства.

Еврокомиссия спустя шесть лет после вхождения Хорватии в Евросоюз согласовала ее присоединение к Шенгенской зоне, сообщает nv.ua со ссылкой на Bloomberg.

Решение о присоединении Хорватии к Шенгену будет обнародовано 22 октября.

Европейский совет еще должен официально одобрить данный шаг.

В Еврокомиссии отметили, что работа по завершению всех оценок о присоединении Хорватии «продвигается хорошо» и что Хорватия должна стать полноправным членом Шенгенской зоны, «как только будут выполнены все критерии».

Хорватия официально вступила в Евросоюз в июле 2013 года.


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