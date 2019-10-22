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В Брестской крепости нашли более 270 гранат

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  • 22.10.2019, 18:03
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В Брестской крепости нашли более 270 гранат

Все боеприпасы — времен Второй мировой войны.

В Брестской крепости нашли настоящий арсенал — более 270 гранат, сообщает пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.

Находка попалась рабочим во время земляных работ на территории Восточного форта Брестской крепости. Рабочие нашли пять гранат Ф-1.

Военные саперно-пиротехнической группы воинской части 5526, которые прибыли на место происшествия, нашли еще 268 таких гранат и 240 взрывателей.

Все боеприпасы — времен Второй мировой войны.

Во время раскопок никто из людей не пострадал.

В настоящее время специалисты вывозят арсенал на полигон для уничтожения.


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