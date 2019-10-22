«Центр российских спецслужб и денег» 2 Александра Вагнер

22.10.2019, 18:50

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Что стоит за раскрытием хакеров в Чехии.

В понедельник глава Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка подтвердил информацию, ранее опубликованную журналистами, что в стране действовала агентурная сеть, занимавшаяся кибератаками в Чехии и соседних странах. Коуделка также рассказал, что работу группы координировала ФСБ, она имела связи с посольством России в Праге, а среди ее членов были в том числе граждане России, получившие чешское гражданство.

"Сеть была создана людьми, связанными с российскими спецслужбами, ее финансирование осуществлялось из России и посредством посольства России в Чехии", – заявил Коуделка, выступая перед депутатами парламента. По его словам, эта информация появится в отчете работы контрразведки за 2018 год, который, как ожидается, будет обнародован в конце этого года. Глава Службы безопасности и информации не сообщил больше подробностей, так как, по его словам, еще продолжается следствие.

В комментарии посольства России в Чехии, опубликованном в Facebook, говорится, что "появившиеся в чешских СМИ спекуляции о некой "российской агентурной сети", якобы действовавшей в Чехии, и ее связях с Посольством России не имеют ничего общего с действительностью".

Информационный стенд у входа в посольство России в Праге

До заявления главы Службы безопасности и информации Чехии об обнаружении и пресечении деятельности группы российских хакеров, ссылаясь на источники в спецслужбах, подробно писало чешское издание "Респект". Журналистам удалось выяснить, что в группу входили граждане России, а также граждане Чехии – россияне, ранее получившие чешское гражданство. Они основали в Праге две частные компании и занимались продажей компьютеров и программного обеспечения, но эта деятельность служила прикрытием для кибератак: в компьютерах, найденных в офисах этих компаний, были обнаружены соответствующие программы. Технику ввозили в Чехию из других стран по российским дипломатическим каналам. В марте этого года автор расследования Ондржей Кундра в интервью Радио Свобода рассказывал, что группа российских хакеров действовала в Чехии на протяжении двух лет и, вероятно, совершала нападения не только в этой стране, но и в соседних государствах:

"Мы, к сожалению, не знаем, сколько людей привлекалось к деятельности этой группы, однако однозначно можно сказать, что это был не один человек, а несколько. Что интересно: хакеры подчинялись российской контрразведке, подразделению ФСБ. В прошлом, когда в международном контексте речь шла о хакерских атаках, выяснялось, что к этому имеет отношение российская военная разведка (ГУ ГШ, известная как ГРУ). В чешском случае говорится об агентах ФСБ, которые были членами хакерской группы. Скорее всего, они были частью более обширной структуры, которая действовала и, возможно, продолжает действовать в Европе, а может, и в других частях мира. Эта сеть создавалась таким образом, чтобы соответствующая техника располагалась в разных странах и хакерские атаки было бы сложнее предотвратить", – рассказал журналист Ондржей Кундра.

По мнению военного эксперта Юрия Федорова, информация о причастности ФСБ к раскрытой в Чехии хакерской группе может свидетельствовать о том, что российские спецслужбы конкурируют друг с другом за влияние на процессы, происходящие за рубежом:

– В этом нет ничего удивительного, потому что, хотя формально и существует распределение сферы деятельности между СВР, ФСБ и Главным разведывательным управлением, в реальности они пересекаются. И тот факт, что ФСБ изначально была предназначена для работы внутри страны, еще ни о чем не говорит, потому что руководство этой организации вполне может и, как подтверждает информация чешских спецслужб, пытается расширить сферу своей деятельности, расширить сферу своего влияния и тем самым укрепить свой престиж в глазах президента Владимира Путина. Кстати говоря, в составе ФСБ есть так называемая 5-я служба, которая официально предназначена для работы в бывших советских республиках, то есть за пределами России.

По словам Федорова, в чешском руководстве есть разные точки зрения на отношения с Россией, поэтому информация о причастности посольства России в Чехии к агентурной сети – это сигнал в том числе и для политиков внутри страны. Из Чехии время от времени высылают разведчиков под дипломатическим прикрытием.

Павел Гавличек, сотрудник Ассоциации по международным вопросам, обращает внимание, что Чехия не первый год является страной, куда вкладываются выведенные из России финансовые средства (в недавно проведенном интернет-проектом "Муниципальный сканер" исследовании говорилось, что приблизительно половина всех объектов недвижимости в исторической части города Карловы Вары принадлежат россиянам и выходцам из стран СССР), поэтому нет ничего удивительного в том, что и российские спецслужбы используют Чехию в своих целях:

– Большим вопросом остается, насколько сильно раскрытие группы российских хакеров скажется на интересах Чехии в России, а, с другой стороны, насколько это может навредить гражданам России, живущим в Чешской Республике. Еще один вопрос – беспрецедентная, как мне кажется, ситуация, что члены хакерской группы были связаны с посольством России. Чехия, как можно судить по последним новостям, является перевалочным пунктом при работе подобных агентурных сетей. Совсем недавно мы узнали о том, что именно через Чехию проходил финансовый поток средств, предназначенных для неудавшегося переворота в Черногории, к которому имела отношение Россия. Мы видим, как поменялась роль Чехии, отведенная ей Россией: в 1990-е мы видели членов русской мафии и организованной преступности, теперь все прибрала к рукам российская разведка, то есть российское государство, а в российском посольстве – в два раза больше дипломатов, чем этого требуют обстоятельства и величина нашей страны. Чешская республика превратилась в центр для российских спецслужб и нелегальных русских денег: выявленная группа хакеров, как мы услышали от главы чешской службы безопасности, совершала атаки также в соседних странах, использовала Чехию как плацдарм для этой деятельности, – говорит Павел Гавличек.

О том, что Чехия стала центром для координации операций российской разведки, косвенно свидетельствует и тот факт, что двое россиян, обвиняемых британскими властями в покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, тайно посещали Чехию в 2014 году. Анатолий Чепига и Александр Мишкин находились в Чехии в то же время, когда в страну приехал и сам Скрипаль. Он консультировал сотрудников чешской контрразведки по вопросам выявления российских агентов, работающих под прикрытием. Чепига и Мишкин, по данным чешской разведки, приехали в Прагу вдвоем – так же, как это происходило и во время операции с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок" в Великобритании, – и следили за Скрипалем.

По данным главы Службы безопасности и информации Чехии Михала Коуделки, разведывательная деятельность Китая и России представляет самую большую угрозу безопасности страны. Российские агенты в Чехии получают много ценной информации из обычных разговоров с людьми, в своей работе постоянно контактирующими чешских дипломатов и политиков.

– В Чехии и других странах, в Центральной и Восточной Европе, в бывших советских сателлитах и на Западе, существуют прокси-группы, поддерживающие не только нарратив российской пропаганды, а являющиеся посредниками при реализации подобных операций гибридного типа, – рассказывает Павел Гавличек. – Мы знаем, что в 2017 году хакерским атакам подверглись системы внутреннего электронного общения министерства иностранных дел Чехии, атаке подверглись все электронные почтовые ящики сотрудников министерства, включая e-mail министра иностранных дел. Эта атака осуществлялась из двух источников – российского и китайского.

В последнем ежегодном отчете Информационной службы безопасности ЧР говорится, что в 2017 году кибератакам подверглись электронная почта не только сотрудников МИД, но и других государственных структур Чехии.

Александра Вагнер, svoboda.org