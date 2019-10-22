В Каталонии протестующие заблокировали дороги и железнодорожные пути 22.10.2019, 19:39

Блокады продолжались на десятках дорог в районе Барселоны, Лериды и Жироны.

В городах Каталонии с ранних часов вторника, 22 октября сторонники независимости блокировали дороги и несколько железных путей.

Об этом сообщает Express.

Блокады продолжались на десятках дорог в районе Барселоны, Лериды и Жироны.

В Жироне студенты перекрыли подъездные пути к университету, а также входы в здания нескольких университетских факультетов.

В пятницу, 18 октября, в центре Барселоны возобновились столкновения между протестующими и правоохранителями.

Каталонцы протестуют из-за решения Верховного суда Испании приговорить к длительным тюремным заключениям политиков, которые поддержали независимость Каталонии в 2017 году.