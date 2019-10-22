Французский баскетболист «Цмокi-Мiнск» рассказал, чем его удивили белорусы 22.10.2019, 20:38

Александре Гаврилович

Александре Гаврилович поделился впечатлениями о белорусском народе.

Французский центровой "Цмокi-Мiнск" Александре Гаврилович, побывав в разговорном English Club в одной из минских кофеен, поделился впечатлениями о белорусском народе.

- Мы говорили о том, что белорусы, как бы это сказать, зашоренные, что ли. Такие, знаете, неэмоциональные ребята, которые ходят по улице с покер-фейсом. В США народ улыбается, спрашивает друг у друга, как жизнь. А у вас, как и во всей Восточной Европе, люди ведут себя серьезнее. Думаю, дело в том числе в политической ситуации в стране и строгом режиме. Видно, что вы уважаете закон и боитесь его нарушить.

Меня поразило, что, даже когда дороги пустые, народ все равно стоит на светофоре и ждет зеленого света. В первые дни я не мог понять: почему никто не двигается с места и должен ли я ждать вместе со всеми? (Смеется). Во Франции люди переходят дорогу, не оглядываясь: зеленый там горит или красный, есть ли машины, стоит ли полицейский — поток не остановить. А здесь все по-другому, — сказал Гаврилович в интервью tut.by.