Двое граждан РФ погибли на строительстве АЭС «Аккую» в Турции 22.10.2019, 20:47

АЭС в Турции строит «Росатом».

Во время строительства АЭС "Аккую" в Турции погибли двое граждан РФ. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров на высшем уровне в Сочи 22 октября, передает interfax.ru.

"Хочу произнести слова соболезнования по случаю гибели двоих российских граждан во время строительства атомной станции "Аккую" от своего имени, от имени своего народа", - сказал Эрдоган.

АЭС "Аккую" строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС - около $22 млрд.

Летом 2017 года "Росатом" подписал term sheet по продаже 49% в "Аккую Нуклеар" турецкому консорциуму Cengiz-Kolin-Kalyon. Однако в феврале 2018 года CKK отказались от участия в проекте - по сообщению информагентства Anadolu, компании не смогли договориться по коммерческим вопросам строительства АЭС. Новым возможным партнером "Росатома" в проекте АЭС "Аккую" тогда называлась турецкая государственная энергокомпания EUAS ICC, с которой на тот момент велись переговоры.

В марте 2018 года глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщал журналистам, что сделка по продаже до 49% в "Аккую Нуклеар", скорее всего, сдвинется с 2018 на 2019 год. Как сообщил Лихачев журналистам в декабре, "Росатом" планирует в 2019 году реализовать небольшую часть пакета в "Аккую Нуклеар". Небольшую долю - не все 49% - получит турецкая компания "не из той тройки", сказал тогда Лихачев (турецкий консорциум Cengiz-Kolin-Kalyon). Ранее также сообщалось, что интерес к активу проявляют инвесторы Ближнего Востока.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин на заседании российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня заявил, что для реализации проекта строительства АЭС "Аккую" нужно допфинансирование.

"Еще одним ключевым проектом в энергетике является строительство в Турции атомной электростанции "Аккую". Запуск первого блока станции намечен на 2023 год - к 100-летнему юбилею Турецкой Республики. На данном этапе необходимо привлечь дополнительное финансирование и заключить соответствующее соглашение с потенциальными турецкими инвесторами, и такие потенциальные инвесторы есть", - сказал Путин.