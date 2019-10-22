КГБ раскрыл коррупционную схему на ликеро-водочных заводах в Минске и областных городах 9 22.10.2019, 20:57

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Иллюстрационное фото

Видео появилось в выпусках новостей на каналах БТ.

Сообщается, что КГБ раскрыло коррупционную схему в алкогольной отрасли. Возбуждены 8 уголовных дел. Четверо фигурантов содержатся под стражей, передает «Солидарность».

В сюжете на канале «Беларусь 1» отмечается, что операции по задержанию с поличным проводились одновременно в столице, Витебской и Минской областях. В эфире показали кадры, на которых видно, как взятки передавались лично руководителю завода в Чашниках и генеральному директору Витебского завода «Придвинье».

Под уголовные дела попали также топ-менеджеры завода «Минск Кристалл Групп» — их задержали с поличным.

Возбуждены уголовные дела в отношении главного технолога Дятловского ликероводочного завода и заместителя директора Пинского винодельческого завода.

По информации КГБ, фигуранты признались в содеянном и сотрудничают со следствием.

На БТ рассказали, что два бизнесмена лоббировали за взятки интересы своих коммерческих компаний. За денежное вознаграждение решали задачи поставок препаратов, ингредиентов и обслуживания оборудования. Должностные лица предприятий алкогольной промышленности получали за содействие от 500 до 15 тысяч долларов в зависимости от суммы контракта.

Со ссылкой на пресс-службу правительства в эфире пояснили, что увольнение главы концерна «Белгоспищепром» Александра Забелло и гендиректора «Минск Кристалл Групп» Станислава Иодиса связано с выявленными фактами коррупции на подведомственных им предприятиям.