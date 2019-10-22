Ученые заявили, что мы живем в самую счастливую эпоху 1 22.10.2019, 21:19

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Об этом говорит анализ текстов разных лет.

Существует довольно распространенная точка зрения, что раньше люди были счастливее, чем в наше время. Тем не менее, недавнее исследование, проведенное психологами психологами из Уорикского университета, свидетельствует о том, что ситуация обстоит противоположным образом, передает mk.ru.

Авторы новой научной работы проанализировали миллионы фрагментов текстов на разных языках, написанных на английском языке почти за два столетия — с 1820 по 2009 годы. Как утверждается, база данных, который специалисты воспользовались, содержит около шести процентов всех когда бы то ни было изданных книг.

Чтобы проанализировать полученные данные, специалисты выбрали несколько тысяч слов, которые на протяжении двух веков не меняли смысла и обозначали явления, неизменно воспринимавшиеся как позитивные или негативные. По предположению исследователей, большое количество «радостных» слов в книгах позволяет предположить, что хорошее настроение царит и в обществе, а большое количество слов с негативной окраской свидетельствует об обратном.

Как утверждается, подобный подход оказался достаточно эффективен — в частности, о его точности может говорить то, что военные годы действительно представляли собой одни из самых грустных периодов. Также «нижней точки» уровень счастья в США достигал в 1975 году — он ознаменовался захватом города Сайгона силами Народной армии Вьетнама и Национального фронта освобождения Южного Вьетнама. Жители Великобритании редко ощущали себя счастливыми во время зимы 1978–79. Тогда в стране состоялось множество забастовок, и этот период задолго до нового исследования называли «зимой недовольства».

При этом, судя по соотношению «позитивных» и «негативных» слов, именно в XXI веке уровень счастья человечества оказался выше, чем когда бы то ни было на протяжении двух предыдущих столетий.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Human Behavior.