Новый Мехлис явился Игорь Эйдман

22.10.2019, 21:34

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Под кого «косит» Сурков?

Диктаторам хочется войти в историю не палачами, но мыслителями, основателями новых государств и идеологий. Придворные холуи знают, что это - самая чувствительная эрогенная зона, вылизывая которую можно доставить тирану наибольшее эротическое удовольствие. Именно этим, разглагольствуя о путинизме, и занимается Сурков. Таким образом он продолжает давнюю российскую традицию. Еще беглый секретарь Сталина Бажанов рассказал в своих мемуарах, как его тогдашний коллега Мехлис сделал карьеру, одним из первых заговорив о сталинизме.

"В 1927 году я не раз заходил в ячейку Института Красной профессуры. Это был резерв молодых партийный карьеристов, которые не столько изучали науки и повышали свою квалификацию, сколько изучали и рассчитывали, на какую лошадь поставить в смысле делания своей дальнейшей карьеры. Потешаясь над ними, я говорил: "Одного не понимаю. Почему никто из вас не напишет книги о сталинизме. Хотел бы я видеть такой Госиздат, который эту книгу не издаст немедленно. Кроме того, ручаюсь, что не больше, чем через год, автор книги будет членом ЦК". Молодые карьеристы морщились: "Чего? О сталинизме? Ну, ты уж скажешь такое - циник".

В 1927 году употреблять термин "сталинизм" - это казалось неприличным. В 1930 году время пришло, и Мехлис из номера в номер "Правды" задавал тон партийным организациям: "Под мудрым руководством нашего великого и гениального вождя и учителя Сталина".

Сурков хочет стать новым Мехлисом, точнее других попадающим своим длинным языком в эрогенные зоны диктатора.

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Игорь Эйдман, Facebook