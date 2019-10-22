Новый Мехлис явился
- Игорь Эйдман
- 22.10.2019, 21:34
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Под кого «косит» Сурков?
Диктаторам хочется войти в историю не палачами, но мыслителями, основателями новых государств и идеологий. Придворные холуи знают, что это - самая чувствительная эрогенная зона, вылизывая которую можно доставить тирану наибольшее эротическое удовольствие. Именно этим, разглагольствуя о путинизме, и занимается Сурков. Таким образом он продолжает давнюю российскую традицию. Еще беглый секретарь Сталина Бажанов рассказал в своих мемуарах, как его тогдашний коллега Мехлис сделал карьеру, одним из первых заговорив о сталинизме.
"В 1927 году я не раз заходил в ячейку Института Красной профессуры. Это был резерв молодых партийный карьеристов, которые не столько изучали науки и повышали свою квалификацию, сколько изучали и рассчитывали, на какую лошадь поставить в смысле делания своей дальнейшей карьеры. Потешаясь над ними, я говорил: "Одного не понимаю. Почему никто из вас не напишет книги о сталинизме. Хотел бы я видеть такой Госиздат, который эту книгу не издаст немедленно. Кроме того, ручаюсь, что не больше, чем через год, автор книги будет членом ЦК". Молодые карьеристы морщились: "Чего? О сталинизме? Ну, ты уж скажешь такое - циник".
В 1927 году употреблять термин "сталинизм" - это казалось неприличным. В 1930 году время пришло, и Мехлис из номера в номер "Правды" задавал тон партийным организациям: "Под мудрым руководством нашего великого и гениального вождя и учителя Сталина".
Сурков хочет стать новым Мехлисом, точнее других попадающим своим длинным языком в эрогенные зоны диктатора.
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Игорь Эйдман, Facebook