В центре Киева прогремел взрыв 23.10.2019, 7:32

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Граната взорвалась в руках у вернувшегося с Донбасса мужчины.

На улице Пушкинской в центре Киева прогремел взрыв, сообщает РБК-Украина. Информацию позднее подтвердила полиция Киева.

По предварительным данным, двое мужчин погибли, женщина, которая случайно проходила мимо, получила ранения. В полиции сообщили, что информация о взрыве на Пушкинской улице поступила около 23:00 (по Минску) накануне.

Портал TSN со ссылкой на очевидцев сообщает, что взрыв прогремел возле входа в бар «Пророк». По словам очевидцев, в числе жертв двое мужчин. Один из них вернулся с Донбасса и держал в руках гранату, которая и взорвалась. Тот, что держал гранату, погиб на месте, второй скончался по дороге в больницу, рассказали очевидцы.

Место происшествия оцеплено, ведутся следственные действия. О состоянии пострадавшей при взрыве женщины не сообщается. По данным очевидцев, ее увезли на скорой с осколочными ранениями.