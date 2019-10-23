Оппозиционер из Гомеля: Мы хотим еще раз показать, что Лукашенко должен уйти 23.10.2019, 8:05

Владимир Кацора

фото: Радыё Свабода

Пора позаботиться о будущем наших детей и внуков.

На гомельском телевидении («Беларусь 3») выступили кандидат в «депутаты палаты представителей» по Сельмашевскому округу № 32, активист Объединенной гражданской партии Владимир Кацора, сообщает «Гомельская весна».

В своем выступлении Кацора участие в «выборах», которые он назвал «чиновничьим фарсом», объяснил рядом причин. «Мы участвуем, чтобы показать, что «выборов» нет. Ни одного нашего представителя не включили в избирательные комиссии, а как говорил Сталин, «неважно, как голосуют, важно, как считают». Мы хотим в очередной раз показать, что Лукашенко уже не может оставаться и дальше «президентом» и возглавлять Беларусь и он должен уйти», — заявил оппозиционер.

Он выразил «соболезнования в кавычках» «в первую очередь работникам образования и бюджетной сферы, которых государство сделало рабами и заставляет фальсифицировать результаты голосования». При этом Кацора поблагодарил гомельчан, которые не ходят на «выборы».

«Лукашенко не пришел сам по себе, мы все вместе привели его к власти, мы уже лишили своих детей будущего. Сейчас задача для нас — чтобы будущее было у наших внуков, а Беларусь была и до Лукашенко, и при имперской России, и при Вильгельме, и при Гитлере, и при Советах. Главное, чтобы мы чувствовали себя белорусами и оставались ими», — призвал оппозиционер.