Минобороны Турции заявило о прекращении военной операции в Сирии 23.10.2019, 8:27

Курдские формирования выведены из 30-километровой зоны у турецкой границы.

В Министерстве обороны Турции заявили, что в связи с завершением выведения курдских боевиков из "безопасной зоны" в данный момент нет необходимости в еще одной военной операции в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"На этом этапе нет необходимости начинать еще одну операцию за пределами нынешнего района операции", - говорится в заявлении министерства.

Агентство отмечает, что военное наступление Турции в Сирии, начавшееся 9 октября, фактически прекращено.

Сирийские и российские силы будут развернуты на северо-востоке Сирии, чтобы вывести курдских боевиков и их оружие с границы с Турцией в соответствии с соглашением, достигнутым во вторник между президентами России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, ранее курдские силы сообщили Соединенным Штатам о полном выводе войск с северо-восточной части Сирии, где Турция планирует создать "безопасную зону" - соответствующее письмо командир курдских сил Мазлум Кобани направил вице-президенту США Майклу Пенсу.