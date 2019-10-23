Экономист: Готовится грандиозный выброс миллиардов долларов на ветер 47 23.10.2019, 8:31

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КОЛЛАЖ: ОЛЕГ МИНИЧ, «РАДЫЁ РАЦЫЯ»

Это — гораздо расточительнее даже того, что делалось в СССР.

Правительство определило, что в Беларуси 31 район является «отстающим по уровню социально-экономического развития». На начало года там проживало почти 600 тысяч человек, из которых лишь 250 тысяч были признаны «занятыми в экономике».

Властями также был разработан план по «спасению» этих регионов. Что стоит за подобными «планами» и могут ли они быть реализованными на практике?

На вопросы Charter97.org отвечает экономист Лев Марголин.

- Первое, что бросается в глаза при знакомстве с «планом» властей — это их «рецепт от всех бед»: провести там «индустриализацию» путем создания крупных производств. Не вызывает ли у вас это чувство дежавю — как будто речь идет об СССР 30-х годов, а не о Беларуси 21-го века?

- Чувство дежавю у меня этот план не вызывает, потому что это не то, что было в СССР в 1930-е годы — это значительно хуже. Надо иметь в виду, что в то время Советский Союз был окружен «железным занавесом», и все, что ни производилось — все потреблялось внутри.

Поэтому можно было построить в любом районе любое предприятие и быть уверенным, что его продукция найдет потребителя. В 21-м веке при открытых границах есть такое понятие, как конкуренция.

И мы уже неоднократно пробовали создавать какие-то производства, причем с помощью государственных инвестиций. Мы строили и реконструировали и цементные заводы, и деревообрабатывающую промышленность…

Кстати, деревообрабатывающие предприятия, которые «реконструировались», в большинстве своем находились как раз в таких небольших городах и районных центрах. Но из этого ничего не получилось.

Потому что инвестировать должен предприниматель, а не государство. А предпринимателя нужно привлекать. Хотите, чтобы он пришел в эти «отсталые» районы — создайте ему там условия. При этом каких-то местных условий недостаточно: нужен благоприятный инвестиционный климат в общем, по всей стране. Любой предприниматель должен быть уверен, что завтра его производство, которе он построил с нуля построил и ждет, что оно начнет процветать, никто не придет и не заберет.

У нас такой уверенности нет ни у отечественных предпринимателей, ни у зарубежных.

Поэтому власти готовят очередной «прорыв», который обречен на провал.

- Почему тогда власти в который уже раз собираются наступить на те же грабли?

- У них просто нет других рецептов. Понимаете, у них очень ограничен инструментарий. Что они могут сделать с районом, в котором живет 30 тысяч человек, а есть только 2 тысячи рабочих мест?

Если бы это была рыночная экономика и демократический уклад, то, скорее всего, было бы принято решения не предприятия туда «заводить», которые сами туда не идут, а людей перевозить в какие-то другие места: помогать им переквалифицироваться, помочь им с жильем, нормальным пособием по безработице, подъемными деньгами.

Но у нас — совсем другие подходы: надо построить предприятие. Нужно оно кому-то, не нужно, будет ли продана продукция — это никого не интересует. Вот построил — получите «рабочие места».

- Власти подчеркивают, что делают ставку на предприятия добывающей промышленности — «Беларуськалий» и «Славкалий» Гуцериева. Причем «Славкалий» назван «инновационным проектом». Что может быть «инновационного» в обычной добывающей промышленности?

- Ничего «инновационного» там быть не может: могут быть технологии чуть более или менее современные — но это не то, что создает какую-то «экосистему» в 21-м веке.

Да и как может «Беларуськалий» помочь в поднятии регионов «из руин»? Обложат их очередными поборами — и будут «помогать». Хотя как может предприятие помочь региону — мне сложно себе представить. Ну перечислят они какие-то деньги они в район — и что дальше? Эти деньги «вложат» в какое-то производство, из которого ничего не получится…

Будет обычное выбрасывание денег не ветер, проедание, которе мы наблюдаем уже 25 лет.

- В СМИ Гуцериев часто называется другом Лукашенко, который дарит ему дорогие подарки в виде «Майбахов» и так далее. Можно ли говорить о том, что под видом «спасения» регионов реализуются частные интересы российского бизнеса и белорусских чиновников?

- Классические «распилы» и «откаты» выглядят немного по-другому — по крайней мере, в российском исполнении. Там из бюджета выделяются серьезные средства, и осваивать их поручают таким вот «друзьям».

Здесь же, если мы увидим, что деньги будут выделены из бюджета и осваивать их поручат Гуцериеву — значит, это действительно «распил».

Но у нас в стране есть и другой опыт, когда предпринимателя заставляют немножко поделиться — то есть, попросту доят их. Мы это видели даже и с друзьями Лукашенко.

Это немного другая картинка — но результат, как правило, один и тот же. Толку с этого не будет — ни в первом случае, ни во втором.

- Недавно Госконтроль признал провал «модернизации» цементных заводов с убытком в более чем миллиард долларов. Сейчас планируется создать 282 предприятия в проблемных регионах. Какие, по вашей оценке, суммы могут быть потрачены на этот раз?

- Здесь для полноты картины надо вспомнить еще провалы в «модернизации» деревообработки и молочно-товарного производства…

Можем подсчитать, какие примерно суммы будут потрачены в этот раз: если это 282 предприятия и там планируют создать примерно по 100 рабочих мест — это, округляя, 30 тысяч рабочих мест.

Чтобы создать современное хорошее рабочее место, нужен примерно миллион долларов. То есть, на всю эту программу понадобится примерно 30 миллиардов долларов — причем без всякой гарантии на успех. Колоссальные суммы могут быть просто «выброшены на ветер».

- Какова вероятность того, что ради сокрытия этих потерь чиновники будут создавать в регионах «потемкинские деревни»?

- То, что программа по вложению этих миллиардов долларов и «поднятию регионов» будет неэффективной — я в этом абсолютно не сомневаюсь.

Но «потемкинские деревни» в прямом смысле слова у нас не строят — когда поставили какие-то корпуса, и дело с концом. Потому что у нас это чревато, и за это можно сесть.

Поэтому я не сомневаюсь, что будет что-то построено, будет закуплено оборудование, что при его закупке будут «откаты», как всегда при государственном финансировании проектов — и в конечном итоге это либо совсем не будет работать, либо будет работать неэффективно.

Вот и все. Такое мое предсказание.

- Ваш рецепт, как экономиста: что делать с развитием регионов в Беларуси?

- Мой совет, как экономиста, неизменен уже, наверное, в течение лет 15: нужны системны реформы. Причем, не просто экономические — а всей системы: и политические, и социально-экономические.

Пока этого не будет — никаких «прорывных» результатов тоже не будет. У нас будут чередоваться «рост» в 2-3% со стагнацией от 0 до 1%, с падением производства — небольшим, если не будет каких-то эксцессов. Но нормального роста не будет.

Мы будем постепенно все больше и больше отставать от наших соседей.