Польша создает танк нового поколения 3 23.10.2019, 8:27

2,325

Фото: wikipedia.org

Каким он может быть?

Польша давно проявляет интерес к европейской программе создания современного танка Main Ground Combat System (MGCS). Однако сейчас будущее этой программы под вопросом, и поляки должны решить проблему модернизации танковых войск, пишет defence24.pl.

Проект Main Ground Combat System был инициирован Германией и Францией. После окончания разработки машина нового поколения должна заменить и «Леопард-2», и «Леклерк». С 2016 года Польша ведет переговоры об участии в этой программе, одновременно рассматривая возможность разработки своего танка нового поколения Wilk («Волк»).

Однако, по последним сведениям, новый европейский танк будет закончен и начнет поступать в войска не раньше чем через 20 лет. Пока немцы и французы довольствуются модернизацией имеющихся машин.

Польша, со своей стороны, находится в другой ситуации, чем Франция и Германия. У Варшавы намного больше танков, но они более старые. 550 из 800 машин составляют Т-72 и их польская версия PT-91. Поэтому программа Wilk получит приоритет перед участием в европейских проектах.

В стране есть мощная производственная база, включая завод Bumar-Łabędy, способный производить и модернизировать ОБТ, и другие предприятия. Он уже имеет опыт модернизации и Т-72, и немецких Leopard2A4. Программа по созданию нового танка может загрузить этот и другие заводы, и она же станет последним шансом для оборонной промышленности сохранить свои мощности и как следствие — способность разрабатывать танки. Однако если вовремя не озаботиться новой машиной сейчас, наработки будут безвозвратно утеряны: двадцать лет промышленность ждать не сможет.

Альтернативой проекту MGCS может стать приобретение технологий производства другого танка — такого как Leopard 2A7 или корейский K-2. Компания Hyundai Rotem совместно с H. Cegielski-Poznań уже продвигает на польском рынке танк K-2PL, адаптированный к специфическим требованиям Польских вооруженных сил и с использованием польских комплектующих.

Другой вариант предложил вице-президент польской оружейной компании PGZ Себастьян Хвалек. Он полагает, что оптимальным вариантом стало бы производство танка на основе уже имеющихся машин, но с максимальной долей польских комплектующих и наработок.

Производство собственного танка важно по финансовым соображениям: стоимость программы Wilk оценивается в десятки миллиардов евро, если речь идет о зарубежных машинах. Один Leopard 2A7 стоит 13−15 миллионов евро, то есть 550 танков, нужных для замены Т-72 и PT-91, будут стоить уже 7−8 миллиардов евро. Дорого будет стоить и их эксплуатация.

На сегодняшний день программы Wilk и MGCS находятся на начальной стадии, и многое может измениться. Так, возможен вариант разработки нового танка совместно с итальянцами, которые хотят себе новую машину на смену C-1 Ariete.