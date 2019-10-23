Лукашенко банкрот, и он это знает 17 23.10.2019, 8:55

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У диктатора пошел последний год его власти.

В Бресте прошел агитационный пикет кандидата в депутаты от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк, сообщил Charter97.org корреспондент из Бреста.

«Каждый пикет «Европейской Беларуси» превращается в мини-митинг. Своего рода, «островок Свободы» в центре города. К пикету подходили десятки людей, делились проблемами, давали советы», — сообщил Charter97.org читатель из Бреста.

«Наши основные требования: Лукашенко должен уйти, нет строительству атомной электростанции, нет строительству завода АКБ! Лукашенко — банкрот, и он это знает. У него пошел последний год его власти. Нам нужно всем объединиться и выйти на улицы под одни простым лозунгом: Лукашенко должен уйти!», — заявил на пикете активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» и представитель Белорусского Национального Конгресса в Бресте Андрей Шарендо.