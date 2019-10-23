Сельчанину, который расчистил болото и получил штраф $100 тысяч, выставили новый счет 23 23.10.2019, 9:08

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Как такое возможно?

История Геннадия Колошука, который с разрешения местных властей почистил болото и получил за это огромный штраф, только набирает обороты. сообщает tut.by.

После публикации на tut.by герою материала пришла претензия из местного лесхоза на сумму 1412 рублей. Следом готовится еще одна, уже на 3000 рублей. «Поехал в лесхоз, а там сказали, что раз суд признал меня виновным, то должен буду оплатить все экспертизы. Выходит, обложили меня со всех сторон: недавно за подачу надзорной жалобы заплатил больше пяти тысяч рублей, потому что сумма иска огромная — 205 тысяч рублей».

Геннадий Колошук признается, что у него почти не осталось сил доказывать свою правоту, а вдогонку летят все новые удары. Единственное, что не дает ему сломаться, — надежда на рассмотрение надзорной жалобы Генеральной прокуратурой Минска. Но это может занять около двух месяцев, а держаться с каждым днем все сложнее.

— Поскольку суд признал меня виновным, я должен оплатить геодезические работы, проведение которых заказывал истец — Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира. Оплату этих работ инспекция «повесила» на местный лесхоз, потому что это его земли. Лесхоз оплатил, но после решения суда прислал мне претензию на сумму 1412 рублей — столько стоила эта процедура. Там же, в лесхозе, меня предупредили: готовят еще одну претензию, уже на три тысячи рублей. И все по той же причине: раз признали виновным, плати еще и за почвоведческую экспертизу, которую заказывал в рамках своего расследования Жабинковский районный отдел СК.

Геннадий делает паузу в телефонном разговоре, собирается с мыслями:

— Тогда же, в том числе и благодаря этой экспертизе, Следственный комитет установил, что я невиновен, что расчистка болота не причинила какого-либо вреда окружающей природе и что никаких строительных работ на болоте не было. Но суд решил по-другому.