Олег Сенцов получил награду Польской киноакадемии 1 23.10.2019, 9:15

Фото: Polskie Nagrody Filmowe ORŁY / Faceboook

Украинского режиссера наградили за отвагу и несгибаемость.

Украинскому режиссеру и бывшему политзаключенному Олегу Сенцову вручили специальную награду Польской киноакадемии — Орла за отвагу и несокрушимость, сообщает nv.ua.

Награду Сенцову вручил председатель Польской киноакадемии Дариуш Яблонский.

Украинский режиссер поблагодарил за награду, отметив, что свобода является величайшей ценностью на земле. И чтобы ею владеть, нужно быть готовым заплатить всем, что имеешь.

Как сообщает Укринформ, выступая на церемонии известный кинорежиссер Агнешка Холланд отметила, что Сенцов может и в дальнейшем рассчитывать на польское киносообщество.

Вице-маршалок Сейма Малгожата Кидава-Блонская отметила, что период пребывания Сенцова в тюрьме был временем испытаний для многих поляков: насколько они готовы быть солидарными с другими. Она напомнила, что именно от Польской киноакадемии в мир пошел сигнал о необходимости поддержки Сенцова и украинских политзаключенных, а Сейм принял специальную резолюцию по этому поводу.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица поблагодарил кинематографистов этой страны за поддержку, отметив, что без постоянного напоминания об Олеге Сенцове и других украинских политических заключенных освободить их не удалось бы.

«То, что вы делаете, как художники, распространяете эту информацию на весь мир, — очень нам помогло в переговорах и давлении, который, как оказывается, является результативным. Ведь в результате это привело к освобождению Олега и это показало что вместе, сообща, мы можем добиться успеха», — подчеркнул Дещица.