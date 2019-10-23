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Ученые раскрыли тайну гигантских куполов на поверхности моря

  • 23.10.2019, 9:25
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Ученые раскрыли тайну гигантских куполов на поверхности моря

Исследователи разместили подводные микрофоны рядом с Алеутскими островами.

Группа исследователей из Геологической службы США и Университета Аляски выяснили, что пузыри, образующиеся при извержении подводных вулканов, приводят к возникновению гигантских водяных куполов на поверхности моря. Об этом сообщается в пресс-релизе на phys.org.

Ученые поместили подводные микрофоны рядом с вулканом Богослов, являющимся частью Алеутских островов. Подводная часть вулкана уходит на глубину пять километров. Во время извержения в 2017 году микрофоны уловили инфразвук неизвестного происхождения. Оказалось, что он был создан формирующимися под водой пузырьками, которые, приближаясь к поверхности моря, значительно увеличиваются в размерах.

Когда большой пузырь достиг верхнего слоя морской воды, возник крупный купол. Газовый карман под водой несколько раз сжимался и расширялся, прежде чем окончательно разрушиться. Исследователи зафиксировали пузыри, диаметр которых достигал 440 метров.

В 1908 году экипаж экспедиционного судна Albatross наблюдал «вздутие» воды вблизи Алеутских островов. По размеру купол был сравним со зданием Капитолия США.


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