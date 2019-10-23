Рубль дрогнул на решении Путина по Сирии 23.10.2019, 10:13

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Фото: reuters

Российский валютный рынок отреагировал на встречу с Эрдоганом в Сочи.

Рубль подешевел на вечерних торгах Московской биржи во вторник и в течение 40 минут сдал весь показанный днем рост после того, как стали известны итоги продолжавшихся 6 часов переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи, сообщает finanz.ru.

По их итогам было принято решение о введении на сирийско-турецкую границу российской военной полиции. Она будет способствовать отводу курдских формирований из зоны, которую хочет занять Турция глубиной 30 км от границы.

Согласно меморандуму, который подписали Путин и Эрдоган, на отвод курдских сил дается 150 часов, после чего «начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира».

В результате турецкая операция в Сирии будет прекращена, а сирийские пограничники выйдут к северной границе и наконец восстановят контроль над всей ее протяженностью, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский валютный рынок отреагировал на итоги снижением рубля на 20 копеек.

Курс доллара с отметки 63,59 рубля на 21.30 мск поднялся до 63,69 к 22.15, после чего в течение двух минут прибавил еще 10 копеек и достиг 63,8 рубля на фоне фоне крупных сделок по покупке валюты.

За два минуты (22.15-22.16 по Минску) на бирже было куплено 35 млн долларов и около 5 млн евро, что в 11 раз выше среднего оборота для вечерней сессии.

На конец торгов число зарегистрированных биржей заявок на покупку евро в 2,5 раза превышало количество ордеров на продажу (708 против 271). В паре доллар-рубль расхождение было более чем трехкратным - 2479 покупателей и 797 продавцов.

Турецкая лира также подешевела, хотя и в меньших масштабах - 5,79 до 5,8 за доллар.

«Вмешательство России, по-видимому, снижает риски военной эскалации конфликта», - отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. Впрочем, добавляет, он важна реакция на сделку Путина и Эрдогана со стороны США.