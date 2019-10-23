Составлен топ стран для путешествий в 2020 году 2 23.10.2019, 10:28

Рейтинг составлен туристическим порталом, который призывает посетить чистые места.

Названы страны, которые стоит посетить в 2020 году. Рейтинг составил туристический портал Lonely Planet, пишет korrespondent.net.

По мнению исследователей сайта, лучшим местом для путешествия в будущем году является королевство Бутан.

Авторы исследования отмечают, что в этом небольшом "гималайском рае" можно прогуляться по незапятнанным мусором горным тропам. Также интерес для путешественника составляют местные жители, "чьи буддийские верования позволяют им находиться в гармонии с окружающей средой".

Второе место в топе заняла Англия, а третье - Северная Македония.

Также в топ-10 попали островное государство Аруба в Карибском море, королевство Эсватини в Южной Африке, Коста-Рика, Нидерланды, Либерия, Марокко и Уругвай.