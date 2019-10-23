Новый указ: многодетные семьи, включая мать-героиню, остались без денег и без автомобилей 7 23.10.2019, 10:40

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«Льготная» растаможка оказалась с подвохом.

С момента подписания Указа №140 в апреле этого года, прошло уже достаточно много времени. Социальная направленность этого документа очевидна всем, ведь не шутка ли, многодетным семьям и инвалидам государство решило возмещать 50% таможенных платежей при ввозе автомобиля из-за рубежа, пишет abw.by.

Ожидаемо многие бросились сломя голову приобретать автомобили под "льготу", невзирая на подозрительность некоторых слишком выгодных предложений.

И вот произошло то, что рано или поздно должно было произойти по законам жанра: появились первые жертвы, лишившиеся своих денег и оставшиеся без автомобилей. В ситуации разбирался Евгений Грачев.

Овсяник Александр и Татьяна (г. Бобруйск): "О покупке автомобиля мы мечтали давно, ведь у нас пятеро детей. Супруга является матерью-героиней и награждена орденом.

Мы нашли объявление на сайте по продажам автомобилей фирмой ООО "Техбелстройкомплекс", которая находилась в деревне Стайки Барановичского района. Эта фирма недоверия не вызвала. Работает по договору, деньги только через банк. Привез договор менеджер Андрей. Хотели купить Citroen Grand Picasso 2015 годы выпуска, 2.0 дизель. Эта организация по договору обязалась найти такой автомобиль в Европе и доставить его нам для оформления.

Согласно условиям договора от 24 апреля 2019 года мы должны были оплатить сразу 100% стоимости авто как авансовый платеж. Деньги мы перечислили. ООО "Техбелстройкомплекс" обязалось в течение 35 дней осуществить поставку авто. Условия показались странными в плане 100-процентной предоплаты, но подкупило то, что за просрочку либо неисполнение договора в срок предусматривалась солидная компенсация сверх возврата аванса. В указанные сроки автомобиль нам не доставили, несколько раз мы подписывали допсоглашения об отсрочке сроков поставки и компенсациях за неисполнение таких сроков.

Наконец подобрали авто и согласовали покупку на аукционе в Голландии, это было примерно 4 июля.

Вскоре нам начали говорить, что директор не дает на покупку машины денег, которые мы им на счет перечислили при заключении договора. Потом сказали, что вроде машину уже привезли в Вильнюс, даже прислали ее фотографии в конце июля.

Потом опять на связь перестали выходить. Директор трубку вообще не брал, и мы решили поехать к ним в офис в деревню Стайки Барановичского района. 4 сентября нам удалось пообщался с директором (есть аудиозапись). Как сам директор, так и его жена (она работает его замом) обещали нам привезти машину максимум к 24 сентября. Поскольку пауза в звонках вновь затянулась, 10 октября 2019 года мы снова поехали в офис ООО "Техбелстройкомплекс". На месте никого не было, технику они вывезли. Все пусто!

Мы приложили немало усилий, чтобы договориться на встречу с директором, и он приехал вместе с супругой. Пообещал деньги вернуть максимум уже до 15 октября, взял у меня банковские реквизиты. Однако так ничего и не произошло, а 18 октября они прислали по SMS номер нового управляющего, мол, с ним решайте вопрос. Этот управляющий вообще ничего не знает, не может ответить на простой вопрос: "Когда?". Про автомобиль говорят: "В Вильнюсе стоит, дали уже залог за нее 2 тысячи евро", но я случайно наткнулся на эту же машину на сайте по продаже авто уже в Беларуси. По вину проверили, так ее уже растаможили 28 сентября. Сейчас понимаем, что мы зря верили им, и нас просто обманули, а 20.000 рублей мы, скорее всего, потеряли.”

Александр и Ирина Бурнашовы (г.п. Зельва): "Договор с ООО "Техбелстройкомплекс" мы заключили 14 мая 2019 года. Хотели купить VW Sharan или Seat Alhambra из Германии. Согласно договору, на расчетный счет этой фирмы мы перечислили сразу 100% суммы в размере 17.000 рублей, и сотрудники фирмы за 35 дней обязались предоставить автомобиль.

В указанные сроки автомобиля не было, по телефону постоянно кормили "завтраками". Несколько раз подписывали всякие допсоглашения об отсрочке исполнения договора, а последнее - о расторжении договора и выплате компенсаций, но до настоящего времена ничего не произошло, а деньги нам так не вернули."

Наталья и Виктор Феськовы (г. Гомель): В нашей семье мать-инвалид. Когда вышел Указ о льготах для многодетных семей и инвалидов при ввозе авто, то очень мы обрадовались: каждая копейка у нас на счету. 4 мая 2019 года мы заключили договор с ООО "Техбелстройкомплекс", которое должно было в течение 35 дней подобрать и привезти нам вместительное авто из Европы. Аванс за автомобиль по договору составлял 100% от его стоимости. Переживали на счет этого пункта договора, но условия были выгодные, фирма в целом не вызывала подозрений, ее представители все время повторяли: "У нас все только через расчетный счет, если что, выплатим компенсацию сверх аванса". Перечислили им на счет 20.000 рублей, но ни автомобиля, ни наших денег до сих пор мы не увидели. Когда мы поняли, что нас просто обманули, то обратились в милицию Гомеля. Там состава преступления не нашли, мол, у вас обычный гражданско-правовой спор, такие отношения не входят в компетенцию милиции, да и от выплат ООО "Техбелстройкомплекс" не отказывается. Это да, но наших денег как не было, так и нет."

Щипила Ольга и Виктор (г. Мстиславль): "У нас в семье трое малолетних детей. Говорить о том, что автомобиль для нас жизненно необходим, будет излишне. После выхода Указа №140 о льготах для многодетных семей мы решились на покупку. По объявлениям нашли ООО "Техбелстройкомплекс", которое разместило очень выгодные предложения по пригону авто из Европы. 4 мая 2019 года оформили заявку и заключили с ними договор, в том числе перечислили на их расчетный счет аванс в сумме 100% стоимости автомобиля.

Срок доставки - 35 дней. До настоящего времени договорные обязательства не исполнены. Неоднократно мы связывались с руководством этой фирмы, нам все время обещали, что если автомобиль не приобретут, то вернут и деньги, и заплатят неплохую компенсацию. Подписывали несколько допсоглашений об этом, последнее - 4 сентября 2019 года, где нам гарантировали возврат уплаченных 17.300 рублей и компенсацию в 510 рублей (20 базовых величин). Но увы, нас в очередной раз обманули и ничего не вернули. Мы решили обратиться в суд с иском, но получим ли деньги обратно - не знаем."

Это не все истории. В перечень можно добавить и Вовлева Дмитрия из Мостов Гродненской области, который также потерял более 10.000 рублей, перечислив деньги ООО "Техбелстройкомплекс" за автомобиль из Европы. Но смысла в этом нет: все рассказы - как под копирку.

Потерпевшие пытаются объединиться, создавая различные группы в мессенджерах. Сделали это и герои сегодняшней статьи. Но вернут ли им кровью уплаченные деньги? Мы попытались об этом спросить у директора ООО "Техбелстройкомплекс" Гинцевича В.К., но увы, "…аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети", второй его телефонный номер заблокирован. Телефон его супруги и по совместительству заместителя директора тоже не отвечает. Менеджер Андрей уже к этой организации отношения не имеет.

Да, государство сделало подарок многодетным семьям, позволив приобрести автомобили по льготной растаможке. Но поможет ли оно пострадавшим в данной ситуации?

Пока правоохранители отказывают заявителям в возбуждении уголовных дел, мотивируя это наличием в действиях должностных лиц этой фирмы наличием только гражданско-правовых отношений. Однако есть веские основания предполагать, что потерпевших от деятельности ООО "Техбелстройкомплекс" гораздо больше. Поэтому можно говорить о составе преступления. Реагировать на проблему нужно незамедлительно. А для этого необходимо такие случаи объединить воедино и дать им надлежащую правовую оценку в совокупности.

Пока же "бизнесменам" ничто не мешает открыть похожую фирму с другим названием и дальше работать таким же образом.