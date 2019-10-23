Александр Кабанов: Для Лукашенко это — страшный сон 23.10.2019, 10:54

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Александр Кабанов

Что насторожило диктатора в Бресте?

Лукашенко лично курирует избирательную кампанию в «палату представителей» и болезненно отреагировал на желание четырех брестских активистов противников завода аккумуляторных батарей принять участие в «выборах» в качестве «кандидатов», сообщает «Радыё Рацыя».

По словам блогера Александра Кабанова, Лукашенко и его приближенные очень насторожены деятельностью брестчан и видит в этой деятельности опасность для себя:

- Брестский протест привлекает их особое внимание потому, что он для них абсолютно необычный. Он продолжается довольно долго, они пытались его погасить разнообразными способами, но ничего не получилось.

Этот протест показательный и он у многих людей отложился в голове. Естественно, что эта ситуация их напрягает, что люди отстояли площадь, не боятся преследований, не боятся репрессий. Для него это страшный сон, что эти люди неожиданно еще решили пойти и в политику.

Власти пытаются запугать активистов преследуя Кабанова. Возобновлено уголовное дело, закрытое два месяца назад из-за отсутствия состава правонарушения, срок которого истек.