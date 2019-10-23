«Мы бастовали неделю»: рассказ составителя послания, найденного в бутылке в центре Минска 6 23.10.2019, 11:01

3,280

Послание потомкам предложил оставить бригадир.

На днях поток новостей о плохих строителях и придирчивых заказчиках наконец разбавил нетривиальный сюжет о находке бутылки, в которой сохранилось послание потомкам от рабочих 1987 года. В нем мужчины жаловались на трудные условия — они решили написать, как «надрывали спины» за гроши. Журналисты onliner.by поговорили с одним из составителей письма — Владимиром Шинкевичем, почерк которого мы и видим на пожелтевшем листке.

Владимир уже читал новости о своем давнем поступке. Говорит, его это посмешило, хотя в момент написания настроение у людей было невеселое.

— Когда реконструировать монумент начали, я не думал, что смогут нашу бутылку найти. Мы ее высоко оставили, — смеется Владимир. — Нам это послание бригадир предложил оставить. Нас тогда работало 13 человек — «чертова дюжина», как мы себя называли. Работа была тяжелая: эти плиты было очень сложно укладывать. Мы просили надбавку за труд, но нам не давали никак. Мы начали бастовать.

Владимир говорит, что их забастовка длилась целую неделю, а в итоге к ним на разговор приезжал даже первый секретарь. Укладчиков хотели было уволить, но никто, кроме них, не знал, как уложить плиты обратно — ребята их подписывали и вряд ли кто-то смог бы разобраться с их системой учета.

— Гранитчикам тогда платили хорошо, по-моему до 10 рублей за квадратный метр. Но нас как-то не особо тогда уважили. В итоге зарплату, которую мы просили, нам так и не дали, и мы решили оставить хотя бы послание потомкам, чтобы люди знали, как все произошло тогда, — вспоминает мужчина.

Сегодня Владимиру 55 лет, он все так же работает с гранитом. Из 13 составителей письма в живых остались только 10. С некоторыми из них рабочий поддерживает отношения и сегодня.