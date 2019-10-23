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Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов 21-го века

  • 23.10.2019, 11:07
Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов 21-го века

Возглавил рейтинг звездный нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Авторитетное издание The Independent составило рейтинг ста лучших футболистов ХХI века. Рейтинг был составлен путем голосования десяти журналистов, пишет unian.net.

В топ-20 рейтинга вошел экс-форвард киевского "Динамо", "Милана" и "Челси" Андрей Шевченко, который расположился на 19-м месте.

Возглавил рейтинг форвард "Барселоны" Лионель Месси, который опередил нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В топ-3 также вошел экс-хавбек "Барселоны" Хави.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси

2. Криштиану Роналду

3. Хави

4. Роналдиньо

5. Андрес Иньеста

6. Роналдо

7. Тьерри Анри

8. Зинедин Зидан

9. Кака

10. Фабио Каннаваро

В топ-20 вошли Андреа Пирло, Серхио Рамос, Джанлуиджи Буффон, Филипп Лам, Луиш Фигу, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Стивен Джеррард, Андрей Шевченко и Неймар.


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