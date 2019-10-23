Глава Пентагона прибыл в Ирак на фоне вывода американских войск из Сирии 1 23.10.2019, 11:37

Марк Эспер

Фото: AFP

Министр обороны США обсудит ситуацию с иракским коллегой и премьер-министром страны.

Министр обороны США Марк Эспер в среду прибыл в Багдад. Его необъявленный заранее визит проходит на фоне вопросов о том, как долго будут оставаться в Ираке войска, которые выводятся из северо-восточных районов Сирии, сообщает «Голос Америки».

Ожидается, что Эспер встретится со своим иракским коллегой и премьер-министром Аделем Абдулом Махди и обсудит с ними вывод американских войск из Сирии и роль Ирака в этом.

Не менее 700 американских военнослужащих прибыли в западный Ирак, где уже находятся 5 тысяч военных. Эспер сказал, что дополнительный контингент поможет защищать Ирак и может быть задействован для проведения антитеррористических операций против боевиков «Исламского государства» в Сирии.

Однако иракское правительство утверждает, что военные не получили разрешения оставаться в стране.

В ходе визита в Саудовскую Аравию глава Пентагона заявил, что «их конечный пункт назначения – это дом» в США.

Эспер прибыл в Багдад через день после того, как Анкара и Москва договорились, что сирийские и российские войска будут развернуты на северо-востоке Сирии для оттеснения бойцов курдских Отрядов народной самообороны и их вооружения от границы с Турцией.