Виктор Марчик: Нам нужны срочные перемены, от которых выиграют все белорусы 23.10.2019, 12:17

Представитель БНК в Слониме выступил на государственном радио.

Кандидат в депутаты по Слонимскому избирательному округу №58, представитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктор Марчик выступил на государственном радио. Пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь» приводит текст его обращения к избирателям:

- Добрый день, друзья. Я – Виктор Марчик, кандидат по Слонимскому избирательному округу, представляю гражданскую кампанию «Европейская Беларусь» и участвую в так называемых выборах, чтобы добиваться улучшения жизни белорусских семей.

Каждый из нас видит, что жить в Беларуси становится тяжелее и тяжелее. Ухудшается экономическое положение, цены растут, а зарплаты урезают. Всё больше людей остаётся без работы и средств на существование. При этом власти повысили пенсионный возраст, растёт коррупция и беззаконие.

Треть наших соотечественников, согласно официальной статистике, не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг. За 25 лет население Беларуси сократилось более чем на миллион человек. Сотни тысяч соотечественников вынуждены искать возможность заработка за границей.

Наша страна 25 лет жила прошлым. Современные вызовы и глобальные изменения требуют новых решений и подходов, но государственная, система работала и работает на сохранение власти одного человека.

Вместо достойной зарплаты и защиты интересов трудящихся – контрактная система; вместо создания современных производств – консервация старых укладов хозяйствования; вместо нормальных стипендий и пенсий – подачки к выборам; вместо современной медицины и образования – парады и новые резиденции.

Власти готовятся запустить атомную электростанцию в Островце, строительство которой сопровождалось скандалами, авариями и ложью ответственных за ее возведение чиновников.

Беларуси, уже пережившей Чернобыль, грозит новая, более страшная экологическая катастрофа. И как бы нам не говорили о безопасности, человеческий фактор никто не отменял.

Нашу страну называют последней диктатурой Европы. Мы оказались на обочине европейских экономических и культурных процессов. Мы выступаем за дружеские и взаимовыгодные отношения со всеми странами, как с Россией так и с Европой, однако за нашими спинами Путин и Лукашенко ведут переговоры о том чтобы Беларусь лишить независимости и включить в состав России. Для нас это не приемлемо.

При этом наши так называемые депутаты бездействуют. Всё потому, что представляют интересы тех, кто их назначил депутатами, а не интересы беларуского народа.

Нас лишили права выбирать свою власть, в стране нет свободных и честных выборов. Как долго мы будем терпеть этот обман и беспредел чиновников, зависит от каждого из нас.

Нам нужен парламент, в котором будут независимые от чиновников депутаты - настоящие представители народа.

Нам нужны срочные перемены, от которых выиграют все белорусы.

Экономике требуется незамедлительное лечение. Страна нуждается в новом экономическом курсе, который базировался бы на демократии, открытой конкуренции и рыночной платформе.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» совместно с экспертами разработали проект системных реформ в экономике, медицине, ЖКХ, пенсионной и других сферах. Мы уверены, что всю систему надо менять уже сейчас. Иначе нас ждёт дальнейшее ухудшения жизни наших семей.

Несколько слов о себе.

Мне 53 года. Беларус. Живу и работаю в Слониме. Женатый. У меня прекрасная жена и две очаровательные дочери. Работаю сторожем в Слонимском лесхозе.

Занимаю активную жизненную позицию, имею большой опыт общественной деятельности. Несколько раз в ряде европейских стран принимал участие в стажировках по обмену опытом в сфере социально-экономического развития. Встречался с депутатами различных уровней. Полученный мною опыт готов внедрять на благо развития Беларуси.

В Слониме много раз был одним из организаторов различных мероприятий направленных на решение местных проблем. Собирал подписи под обращениями к властям за улучшение медицинского обслуживания населения; за улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; за улучшение инфраструктуры и условий культурного отдыха молодежи, детей и их родителей в нашем городе; за благоустройство детских площадок, ремонт дорог и многое другое.

Также мы помогли молодой семье с Деречина Зельвенского района отстоять своих детей. У молодой семьи по надуманным причинам чиновникам хотели отобрать четверых малолетних детей. Слава Богу, дети остались с родителями.

Помогаем жителям Слонимского и Зельвенского района гуманитарной помощью. По мере возможности оказываем людям и другую помощь необходимую помощь в решении различных проблем.

Я верю, что сообща мы преодолеем кризис, в котором сейчас находиться наша страна. Вместе мы защитим право белорусских семей на достойную жизнь!

Призываю жителей Слонимского и Зельвенского районов поддержать меня и мою команду.

Будем вместе, и Беларусь будет свободна. Уже скоро.