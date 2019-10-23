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В графстве Эссекс на востоке Англии найдена фура с 39 телами

  • 23.10.2019, 12:34
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В графстве Эссекс на востоке Англии найдена фура с 39 телами
Фото: Sky News

(обновляется) Машина была припаркована в промышленной зоне городка Грейс.

В английском графстве Эссекс обнаружена фура с 39 телами внутри. Машина была припаркована в промышленной зоне городка Грейс, сообщает ВВС.

Полиция прибыла на место около половины второго ночи. Сообщается, что водитель фуры - 25-летний ирландец - арестован по подозрению в убийстве.

О погибших пока известно лишь то, что это 38 взрослых и один подросток. Офицер местного департамента полиции Эндрю Маринер предупредил, что установление личностей жертв может занять много времени.

Установлено, что фура прибыла из Болгарии и въехала на территорию Великобритании в воскресенье.

"Мы арестовали водителя по подозрению в причастности к происшествию, идет расследование", - сказал Маринер.

Вокруг зоны обнаружения фуры установлен полицейский кордон.

Фото: Sky News
Фото: Sky News

Возможные версии

"Торговля людьми - подлый и опасный бизнес", - написала на своей странице в "Твиттере" член парламента от города Таррок в Эссексе Джеки Дойл-Прайс и выразила надежду, что убийцы будут найдены и предстанут перед правосудием.

Полиция пока не выдвигала никаких версий произошедшего.

Глава министерства внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила, что шокирована произошедшей трагедией.


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