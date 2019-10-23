В графстве Эссекс на востоке Англии найдена фура с 39 телами
- 23.10.2019, 12:34
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(обновляется) Машина была припаркована в промышленной зоне городка Грейс.
В английском графстве Эссекс обнаружена фура с 39 телами внутри. Машина была припаркована в промышленной зоне городка Грейс, сообщает ВВС.
Полиция прибыла на место около половины второго ночи. Сообщается, что водитель фуры - 25-летний ирландец - арестован по подозрению в убийстве.
О погибших пока известно лишь то, что это 38 взрослых и один подросток. Офицер местного департамента полиции Эндрю Маринер предупредил, что установление личностей жертв может занять много времени.
Установлено, что фура прибыла из Болгарии и въехала на территорию Великобритании в воскресенье.
"Мы арестовали водителя по подозрению в причастности к происшествию, идет расследование", - сказал Маринер.
Вокруг зоны обнаружения фуры установлен полицейский кордон.
Возможные версии
"Торговля людьми - подлый и опасный бизнес", - написала на своей странице в "Твиттере" член парламента от города Таррок в Эссексе Джеки Дойл-Прайс и выразила надежду, что убийцы будут найдены и предстанут перед правосудием.
Полиция пока не выдвигала никаких версий произошедшего.
Глава министерства внутренних дел Великобритании Прити Патель заявила, что шокирована произошедшей трагедией.