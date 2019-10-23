Новыми владельцами минского «Динамо» станут несколько IT-компаний? 4 23.10.2019, 12:40

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Переговоры об этом продолжались около трех месяцев.

Новыми владельцами футбольного клуба "Динамо-Минск" станут несколько белорусских IT-компаний, в том числе компания известного белорусского бизнесмена Виктора Прокопени, сообщает pressball.by.

По информации источника в IT-отрасли, переговоры об этом продолжались около трех месяцев, сообщает tut.by.

По сведениям pressball.by, IT-компании о которых идет речь, являются резидентами Парка высоких технологий.

Прежний ключевой владелец "Динамо" (57% акций) Юрий Чиж, владевший им около 20 лет, лишился доли в клубе в мае 2019 года по решению суда. В последнее время бюджет клуба формировал город.