Новыми владельцами минского «Динамо» станут несколько IT-компаний?4
- 23.10.2019, 12:40
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Переговоры об этом продолжались около трех месяцев.
Новыми владельцами футбольного клуба "Динамо-Минск" станут несколько белорусских IT-компаний, в том числе компания известного белорусского бизнесмена Виктора Прокопени, сообщает pressball.by.
По информации источника в IT-отрасли, переговоры об этом продолжались около трех месяцев, сообщает tut.by.
По сведениям pressball.by, IT-компании о которых идет речь, являются резидентами Парка высоких технологий.
Прежний ключевой владелец "Динамо" (57% акций) Юрий Чиж, владевший им около 20 лет, лишился доли в клубе в мае 2019 года по решению суда. В последнее время бюджет клуба формировал город.