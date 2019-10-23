«Европейская Беларусь»: Колхозной диктатуре — баста! 3 23.10.2019, 12:45

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Фото: «Радыё Свабода»

Заявление гражданской кампании.

Предвыборные пикеты, которые проходят на улицах Минска, напугали диктатора и его пособников. На протяжении двух дней вынесены предупреждения кандидатам в депутаты от «Европейской Беларуси» Артему Черняку и Ольге Николайчик, на заседания комиссий вызваны Оксана Юшкевич и Павел Юхневич. Больше всего власти раздражает лозунг «Колхозной диктатуре — баста» на агитационных стендах и плакатах, — говорится в заявлении гражданской кампании.

Впервые белорусы познакомились с колхозами в 20-ых годах прошлого века. Вместе с ним в обиход жителей страны вошли термины «коллективизация», «репрессии», «высылка», «трудодни». Колхозы стали инструментом большевистского режима по закрепощению и унижению белорусских крестьян. Спустя десятилетия это слово стало еще и символом отсталости и неэффективности советской системы, нищеты и разрухи, до которой она довела страну.

Режим Лукашенко — идейный наследник «совка», о чем не раз заявлял и сам диктатор. Взамен экономических и политических реформ нам предлагают все тот же колхоз. Жителям села вместо того, чтобы свободы и поощрения личной инициативы навязывают надсмотрщиков и новое крепостное право. Диктатор не желает передать землю тем, кто на ней живет и работает, зато распродает ее своим друзьям и подельникам.

«Европейская Беларусь» с уважением относится к труженикам села, которые также, как все заслуживают достойную жизнь и достойные доходы. Мы выступаем за проведение аграрной реформы, за то, чтобы дать возможность гражданам страны осуществлять хозяйствование на земле на основе всех форм собственности.

Колхозная диктатура, которая завела страну в тупик, должна остаться в прошлом.

Колхозной диктатуре — баста!