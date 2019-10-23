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Врачи рассказали о пользе красного вина

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  • 23.10.2019, 12:52
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Врачи рассказали о пользе красного вина

Свои выводы эксперты сделали по итогам эксперимента.

Участие в эксперименте приняли более трех тысяч участников из Великобритании, Америки и Нидерландов.

Испытуемые пили разные виды спиртных напитков, например, красное и белое вино, сидр и пиво, пишет lenta.ua.

В итоге было установлено, что у тех, кто пил красное вино, была более разнообразна микробиота кишечника.

Что касается остальных напитков, то они не дают подобного эффекта. Тем более, красное вино минимизирует уровень «плохого» холестерина и ожирения.

Медики считают, что подобный эффект достигается с помощью полифенолов, которые обладают антиоксидантными свойствами и служат «топливом» для микроорганизмов.


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