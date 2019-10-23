Воробьиная «стабильность» 2 Янка Грыль, «БелГазета»

23.10.2019, 13:32

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Белорусская экономика замедляется быстрее, чем ожидал Совмин.

Цыплят, как известно, считают по осени, прогнозные показатели - тоже. Осень вообще тяжелый период для крепкого хозяйственника: приходится ныть, что за третий квартал прогноз провален, и обещать все исправить в четвертом; ослаблять рубль для стимулирования экспорта; повышать зарплаты бюджетникам, а потом горестно следить, как набухает гроздьями гнева инфляция; решать, кто виноват в том, что реалии опять разошлись с прогнозом - Россия и налоговый маневр или небесная канцелярия и неурожай. Короче, все не так однозначно. Но в этом году еще неоднозначнее, чем прежде: ситуация ухудшается быстрее, чем ожидали государственные мужи и международные финансовые институты.

Премьер-министр Сергей Румас 15 октября провел заседание президиума Совмина, как обычно, посвященное «вопросам наращивания и диверсификации экспорта». Нетрудно догадаться, что экспорт наращивается так себе, а диверсифицируется еще хуже. В экспортоориентированной экономике он является драйвером возгонки ВВП, поэтому Румас без всяких интриг и умолчаний рассказал подчиненным, что «вчера (14 октября. - Ред.) получены предварительные итоги работы экономики за девять месяцев - рост продолжает замедляться (предварительно 101% по итогам января-сентября)».

«БелГазета» весь год обращала внимание на те же тенденции - и когда по итогам I квартала темпы роста ВВП замедлились до 1,1%, и когда в январе-мае экспорт товаров по-молодецки просел сразу на 4,2% к аналогичному периоду 2018г., и еще несчетное количество раз. Хотя, конечно, нам было совестно: у начальства столько проблем - то налоговый маневр, то Европейские игры, то анонс раздачи оружия населению, то перенос столицы США из Вашингтона в Минск, а тут какие-то ботаны со своими десятыми долями процентов.

Столкнувшись с тем, что рост экономики уже даже не 1,1%, а вовсе 1%, на уровне воробьиной слезы и статистической погрешности, руководство правительства в лице Румаса горько посетовало на низкую исполнительскую дисциплину: «И это несмотря на государственную поддержку и заверения руководителей министерств о том, что утвержденные планы будут выполнены». Кроме того, премьер задал очень верный, в чем-то даже стержневой вопрос: «Если нет производства, как может расти экспорт?»

Справка «БелГазеты». По данным Белстата, в январе-сентябре 2019г. объем промпроизводства в текущих ценах составил BYN84,3 млрд, или в сопоставимых ценах 100,7% к январю-сентябрю 2018г.

Румас даже намекнул на возможный ответ: «Это же взаимосвязанные вопросы», заодно продемонстрировав тонкое понимание основ менеджмента: «Руководители должны нести ответственность за свои слова и обязательства». И еще один афоризм премьера, вынесенный БелТА и пресс-службой Совмина в заголовок: «Ситуация с экспортом непростая и не может устраивать». Как говорится, не поспоришь ни с одним словом.

НЕФТЕНАКАЧКА И ЦИФРООЧИСТКА

Так, и что у нас с экспортом? «Экспорт не достиг уровня аналогичного периода прошлого года, темп роста экспорта това-ров - 96,9%. Много вопросов к министрам, губернаторам, серьезно недорабатывает МИД и руководители загранучреждений», - констатировал Румас.

Справка «БелГазеты». По данным Белстата, в январе-августе 2019г. внешнеторговый оборот товаров составил $46,844 млрд, в т.ч. экспорт- $21,698 млрд, импорт - $25,146 млрд. В соотношении с январем-августом 2018г. из расчета в текущих ценах эти показатели выглядят так: оборот внешней торговли товарами - -1,6%, экспорт - -3,1%, импорт - -0,4%. В январе-августе 2019г. экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 1,7%, импорт - вырос на 1,6%, средние цены экспорта уменьшились на 1,4%, импорта - на 1,9%.

Дальше начинается высшая хозяйствующая математика: «Если очистить экспорт товаров от нефтяной группы, то темп роста составляет 100,9%, однако, по мнению премьер-министра, это не должно служить ни для кого успокоением». Конечно, успокаиваться не стоит. Но стоит ли тогда очищать показатели экспорта от вклада «нефтянки»? Что, для кого-то секрет, на чем держится торговля Беларуси с нашими евроуважаемыми европартнерами?

Та же петрушка с диверсификацией. Если нашим евроуважаемым европартнерам от нас нужны главным образом нефтепродукты по конкурентным ценам, то с учетом известных потрясений, пережитых отечественной «нефтянкой» в первой половине 2019г., экспорт в ЕС просто обязан был просесть. Поэтому Румасу пришлось констатировать очевидное: «Не удается распределить поровну экспортные поставки между ЕАЭС, ЕС и другими странами. Увеличилась доля ЕАЭС, просела доля ЕС. Здесь большое влияние оказала нефть, особенно в части европейского рынка». А что еще должно было повлиять? Урожай кабачков на Полесье? Номинальные размеры экспортируемых пиломатериалов древесины хвойных пород? Нефть - стержень белорусской внешней торговли и, кстати говоря, внешнеполитической многовекторности.

Думается, напрасно Сергей Николаевич так подробно разжевывал и без того понятные вещи. Тем более, перед заседанием президиума Совмина первый замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко все объяснил журналистам: «За счет налогового маневра, недопоставок нефтепродуктов, грязной нефти мы в нашей экспортной программе недополучили примерно $1,5 млрд. Из этой суммы 55% мы смогли компенсировать за счет наращивания экспортных поставок по другим видам продукции. Но надо посмотреть резерв, где найти еще половину до конца года». Безусловно, авария на нефтепроводе «Дружба» была для наших крепких хозяйственников неприятным сюрпризом. Но был ли таким сюрпризом налоговый маневр Москвы, обсуждаемый белорусским политикумом уже больше года?

МИД, БЕЗ ОБИД!

Совершенно неожиданно Румас на президиуме возложил значительную часть вины за ситуацию с экспортом на МИД: «В решении задачи страновой диверсификации экспорта важнейшая роль отводится загранучреждениям», «из 57 в 37 загранучреждениях не выполняются доведенные задания по экспорту товаров, в 15 - второй год подряд», «по большинству из этих загранучреждений нет аргументированных объяснений, как и мер реагирования со стороны МИДа». Честное слово, если бы «БелГазета» являлась не серьезным независимым изданием, а каким-нибудь злопыхательским telegram-каналом, мы бы тут же всей редакцией предались удушливой конспирологии про объективные противоречия между премьером с его командой и ведомством Владимира Макея.

Но у нас все честно, без каких бы то ни было инсайдов. Тем более перед заседанием президиума зам Макея Евдоченко заявил журналистам: «В этом году ровно на долю 30% мы вышли на рынках дальнего зарубежья. В части России и рынка ЕС произошло смещение в пользу РФ в связи с той ситуацией, которую мы имеем по рынку нефти и нефтепродуктов. Налоговый маневр привел к возрастанию доли РФ и уменьшению рынка ЕС за счет потерь по поставкам нефтепродуктов». Наверное, сердцем почувствовал, что не обойдется без претензий к его коллегам и подчиненным. Потому практически слово в слово сказал то же самое, что премьер на президиуме. Никакой конспирологии, друзья, - только объективные факты.

Некоторые СМИ уже горой встали на защиту Макея: не должны посольства тракторами торговать, они должны независимость укреплять и многовекторность умножать. Допустим, диппредставительства всех государств лоббируют интересы национального бизнеса в стране пребывания вплоть до откровенного патронажа сделок. Проблема белорусских экспортеров в том, что, помимо МИДа, у них, как правило, нет эффективных сбытовых подразделений за пределами страны. А если наплодить не зависимых от посольств компаний, втюхивающих трактора и погрузчики вдали от родины, скорее всего, трактора и погрузчики подорожают, поскольку затраты на содержание дилеров и дистрибуторов лягут на себестоимость. Да и приварок с заключенных сделок еще в большей степени, чем сейчас, будет оседать за рубежом. Это госсектор, детка: здесь не бывает простых решений, точнее - простые решения обходятся дороже сложных. Разберутся Владимир Владимирович и Сергей Николаевич с экспортом, не переживайте!

КОГДА ИДЕШЬ НЕ ОТ ЖИЗНИ

Факт остается фактом: экспорт проседает, а экономика замедляется. Евразийский банк развития (ЕАБР) в ежемесячном аналитическом обзоре за сентябрь тоже констатирует ухудшение внешней торговли РБ, помимо нефти акцентируя еще две причины: чересчур крепкий на тот момент рубль и общее ухудшение глобальной торговли. От себя добавим: по причине торговых войн США с КНР и ЕС мировая торговля и дальше будет все меньше радовать наших крепких хозяйственников. Но списывать все на нее им теперь затруднительно: слишком уж злоупотребляли этим объяснением в прошлом десятилетии.

Справка «БелГазеты». По оценке аналитиков ЕАБР, дефицит торгового баланса РБ по итогам 8 месяцев 2019г. составил BYN1,8 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018г. на BYN0,3 млрд. Динамика показателя сформировалась под воздействием опережающего сокращения экспорта товаров (-3,4% г/г в январе-августе 2019г.) над импортом (-1,7% г/г), что может объясняться эффектом от укрепления национальной валюты, замедлением мировой экономики и временным ограничением в апреле-июне поставок белорусской нефти и нефтепродуктов.

«По нашим оценкам, курсовая динамика и слабый внешний спрос продолжат оказывать сдерживающее влияние на чистый экспорт в оставшиеся месяцы текущего года», - констатируют авторы обзора. В связи с чем ЕАБР прогнозирует, что темпы роста экономики РБ так и будут плясать где-то около 1%. По мнению авторов обзора, «замедление экономической активности преимущественно связано с динамикой сельскохозпроизводства из-за неравномерности уборочной кампании в текущем и предыдущем годах».

Вместе с тем поводы для оптимизма тоже имеются: «В ближайшие месяцы поддержку экономическому росту может оказать потребительская активность в связи с повышением зарплат в бюджетных организациях». Ау, бюджетники! Где вы там? Подставьте плечо белорусскому экономическому чуду!

Справка «БелГазеты». Исходя из того, что ВВП Беларуси за январь-август 2019г. увеличился на 1,1% г/г после 1,3% г/г в январе-июле 2019г., ЕАБР прогнозирует, что по итогам года прирост ВВП составит 1,2%.

А вот это уже политическая проблема, учитывая близящиеся парламентские и маячащие на горизонте «президентские выборы». Официальный прогноз роста ВВП на 2019г., закрепленный указом №483 «О задачах социально-экономического развития РБ на 2019г.», остался прежним - 4%. Еще весной Лукашенко настоятельно рекомендовал премьеру увеличивать ВВП за счет экспорта, затем, в начале осени, строго-настрого предупредил Совмин: «Не будут выполнены параметры развития на 2019г., все ответственные - от премьер-министра - уйдете на покой».

Параметры развития, скорее всего, выполнены не будут. Отставка правительства, в свою очередь, позволяет перенести очередной этап белорусско-российской интеграции с декабря 2019г. куда-нибудь в светлое поствыборное будущее. Таким образом, на показатели экспорта и роста ВВП буквально завязаны все ключевые политические сюжеты 2019-20гг.

Более того, на скромном, как воробьиная слеза, 1% роста те же сюжеты и сказались. Если с бюрократа спрашивают в основном за подготовку к Европейским играм, ему не до экономики. Если Минск скоро станет столицей США, то финансирование пойдет по линии американского федерального бюджета, и нечего париться из-за продажи тракторов. Если правительство чуть ли не год разрабатывает сводный план разработки «дорожных карт» по выполнению ранее разработанных дорожных карт белорусско-российской интеграции, у него, само собой, остается гораздо меньше времени на все остальное. Накал политических страстей и насыщенность многовекторными сюжетами не лучшим образом сказывается на эффективности белорусской бюрократии в целом, так что сваливать все на МИД или Совмин было бы несправедливо. Говорил же вам Александр Григорьевич: от жизни нужно идти.

ЦЕНА 1%

Проседающий экспорт и воробьиный экономический рост и далее будут сказываться на экономической активности. Например, потенциальные международные кредиторы, наблюдая, как заемщик все слабее дышит и все громче пыхтит, соответствующим образом перестраивают свои виды на работу с ним.

Справка «БелГазеты». МВФ в свежем докладе World Economic Outlook изменил прогноз роста экономики РБ в 2019г. с 1,8% на 1,5%, в 2020г. - с 2,2% до 0,3%. Всемирный банк (ВБ) в октябрьском докладе произвел такую же коррекцию: 1,5% вместо 1,8% в 2019г.

Прогноз ЕАБР хуже прогноза МВФ и цифра в цифру совпадает с так же пересмотренным в октябре прогнозом Standard&Poor’s Global Ratings: 1,2% роста ВВП в текущем году вместо 2%. Если расчеты МВФ на практике означают, что фонд так и не созрел для дешевого кредита РБ, то с ЕАБР и Standard&Poor’s все сложнее: ссылаясь на ситуацию с нефтью и ухудшая прогноз, они как бы демонстрируют свое неверие в получение Минском компенсации за налоговый маневр.

Правительство в этой ситуации откровенно жалко. В теории оно знает, что для нормального самочувствия нужно 5-6% годового прироста ВВП. На практике же получаются все те же воробьиные слезы. Лукашенко в 2018г. настоял на том, чтобы прогноз вместо предложенных ему 2,5% роста содержал более вдохновляющую цифру - 4%. В итоге в 2019г. разрыв между фактом и прогнозом может оказаться почти четырехкратным, в то время как в 2018г. речь шла всего лишь о 0,5% (прогноз - 3,5%, факт - 3%).

Но кто сказал, что мы должны идти на поводу у своего собственного негативного опыта? Официальный прогноз роста ВВП на 2020г. до сих пор составлял 2,5%. 18 октября пресс-служба Совмина сообщила, что по поручению Лукашенко прогноз по росту ВВП увеличен до 2,8% при темпах роста экспорта 3,6% и положительном внешнеторговом сальдо 1%. А еще «при доработке прогнозных документов правительством разработан план мер, формирующих условия для ускоренного роста экономики». Ну, за ускорение и перестройку!

Сами по себе все приведенные показатели лишены даже намека на драматизм. С интервалом в сутки соразмерные цифры были озвучены журналистам председателем КГК Леонидом Анфимовым, озаботившимся борьбой с недобросовестным посредничеством: «Если оцифровать масштабы необоснованного посредничества в нашей стране, то я назову цифру, которая звучит впечатляюще: на сегодняшний день 3% ВВП оседает в карманах этих дельцов. Если брать в деньгах - это где-то $1,5 млрд, даже чуть больше. Эти деньги для страны не лишние».

Золотые слова! $1,5 млрд - это сумма потерь «нефтянки» из-за налогового маневра, сокращения поставок и аварии на «Дружбе». 3% ВВП - это фактический рост экономики РБ в прошлом году и без 0,2% прогноз на будущий год. То, что Анфимов называет «необоснованным посредничеством», - по сути, коррупционная рента, взимаемая частью бюрократии с госсектора при помощи прокладочных и оболочечных фирм и снижающая конкурентоспособность отечественной продукции как при экспорте, так и на внутреннем рынке. Самое время успокоиться и вместо привычных стенаний о коварстве Кремля с его налоговым маневром и судорожного подкручивания счетчика ВВП в IV квартале заняться тем, чем обычно занимается правительство, - повышением эффективности экономики.

Янка Грыль, «БелГазета»