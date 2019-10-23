Фотофакт: У входа в Минский городской суд проходит пикет «Европейской Беларуси»1
- 23.10.2019, 13:35
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Активисты требуют освободить политзаключенного Дмитрия Полиенко.
Агитационный пикет гражданской кампании «Европейская Беларусь» сейчас проходит у входа в Минский городской суд. Там в 12.00 продолжился процесс над политзаключенным Дмитрием Полиенко. Активисты развернули флаги и скандируют лозунги «Беспределу — баста!», «Диктатуре — баста!», а также раздают информационные материалы в рамках избирательной кампании, сообщает пресс-служба кампании.
Пикеты «Европейской Беларуси» сегодня проходят по всему Минску по следующему расписанию:
станция метро «Пушкинская», выход к кинотеатру «Аврора»: 11.00 — 19.00,
вход в торговый центр «Тивали»: 11.30 — 19.30,
станция метро «Спортивная», выход на улицу Бельского: 12.00 — 15.00,
торговый центр «Скала»: 16.00 — 20.00,
улица Могилевская, 12, магазин «Дионис»: 15.00 — 19.00,
торговый центр «Скала»: 15.00 — 20.00,
станция метро «Тракторный завод»: 15.00 — 20.00.
Нас вы узнаете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза.