Фотофакт: У входа в Минский городской суд проходит пикет «Европейской Беларуси» 1 23.10.2019, 13:35

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Активисты требуют освободить политзаключенного Дмитрия Полиенко.

Агитационный пикет гражданской кампании «Европейская Беларусь» сейчас проходит у входа в Минский городской суд. Там в 12.00 продолжился процесс над политзаключенным Дмитрием Полиенко. Активисты развернули флаги и скандируют лозунги «Беспределу — баста!», «Диктатуре — баста!», а также раздают информационные материалы в рамках избирательной кампании, сообщает пресс-служба кампании.

Пикеты «Европейской Беларуси» сегодня проходят по всему Минску по следующему расписанию:

станция метро «Пушкинская», выход к кинотеатру «Аврора»: 11.00 — 19.00,

вход в торговый центр «Тивали»: 11.30 — 19.30,

станция метро «Спортивная», выход на улицу Бельского: 12.00 — 15.00,

торговый центр «Скала»: 16.00 — 20.00,

улица Могилевская, 12, магазин «Дионис»: 15.00 — 19.00,

торговый центр «Скала»: 15.00 — 20.00,

станция метро «Тракторный завод»: 15.00 — 20.00.

Нас вы узнаете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза.