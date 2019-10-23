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Австралиец дважды сорвал джекпот из-за ошибки

  • 23.10.2019, 13:40
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Австралиец дважды сорвал джекпот из-за ошибки

Мужчина регулярно играет в лотерею, используя при этом собственную систему заполнения билетов.

Житель Сиднея выиграл крупную сумму, “допустив ошибку” в лотерейном билете. Об этом сообщает Mirror (перевод — korrespondent.net).

Мужчина регулярно играет в лотерею и использует для заполнения билетов собственную систему. Он пишет те цифры, которые часто выбирались в предыдущих тиражах.

Как-то мужчина допустил ошибку в собственной системе, случайно заполнив вторую строку лотерейного билета теми же числами, что и первую.


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