Австралиец дважды сорвал джекпот из-за ошибки 23.10.2019, 13:40

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Мужчина регулярно играет в лотерею, используя при этом собственную систему заполнения билетов.

Житель Сиднея выиграл крупную сумму, “допустив ошибку” в лотерейном билете. Об этом сообщает Mirror (перевод — korrespondent.net).

Мужчина регулярно играет в лотерею и использует для заполнения билетов собственную систему. Он пишет те цифры, которые часто выбирались в предыдущих тиражах.

Как-то мужчина допустил ошибку в собственной системе, случайно заполнив вторую строку лотерейного билета теми же числами, что и первую.