Кроссовки, танки и хамон 23.10.2019, 13:52

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Фото: RFE/RL

История бойкотов в России.

6 октября депутат Госдумы Инга Юмашева летела из Москвы в Сан-Франциско на форум «Диалог Форт-Росс». Во время пересадки в Нью-Йорке ее задержали сотрудники ФБР. Юмашеву отвели в отдельное помещение и в течение часа допрашивали, задавая, как расскажет потом депутат, «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы». В ответ российское посольство направило в Госдепартамент США ноту протеста, а депутаты седьмого созыва Госдумы объявили, что теперь принципиально не будут ездить в командировки в США. Русская служба Голоса Америки подготовила список из десяти самых громких бойкотах, объявленных в России за последние годы.

Бойкот выборам. Когда ЦИК отказал Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата на выборы президента-2018, политик призвал своих сторонников проигнорировать выборы. Вместо предвыборной кампании штабы Навального занялись «забастовкой избирателей». Они объясняли, что прийти на выборы – «это проголосовать за обман и коррупцию». 18 марта на избирательные участки не явились 35 миллионов граждан. Однако определить, сколько из них таким образом поддержали идею Навального, невозможно. Сам Навальный назвал «забастовку» успешной.

Бойкот жадности. 27 июля в Москве проходил несогласованный митинг против недопуска к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. Вскоре в суд на организаторов митинга подали владельцы ресторана «Армения», расположенного на Тверской улице. Хозяева потребовали компенсировать ущерб в размере 550 тысяч рублей за то, что в день митинга им пришлось закрыть заведение из-за скопления народа перед входом в ресторан. Бойкотировать ресторан призвали журналист Сергей Пархоменко, телеведущий Михаил Ширвиндт, режиссер Виталий Манский и писатель Лев Рубинштейн. Рейтинг «Армении» на сайте TripAdvisor упал до двух баллов из пяти, а его страница в Facebook затопило негативными отзывами. В результате ресторан закрыл доступ к своей странице, а TripAdvisor вернул рейтинг ресторана до 3,8 баллов и приостановил прием отзывов о нем. Тем не менее, в октябре суд взыскал с представителей оппозиции около 240 тысяч рублей в пользу «Армении».

Бойкот домогательствам. В конце 2017 года по миру под хэштегом #metoo прокатилась волна признаний женщин, подвергшихся домогательствам или изнасилованиям. В России громче других прозвучало обвинение в адрес депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого. В феврале 2018 три журналистки заявили о домогательствах с его стороны. Комиссия Думы по этике не увидела в действиях Слуцкого «нарушения поведенческих норм». В ответ около сорока изданий, включая РБК, телеканал «Дождь», Коммерсант.ru, «Новую газету» и «Эхо Москвы», объявили, что отзывают своих журналистов из Госдумы и прекращают сотрудничать с самим депутатом. В июне того же года Слуцкий проиграл выборы вице-президента ПАСЕ. Провал связывали с обвинениями в домогательствах и последовавшим бойкотом.

Бойкот хамству. Еще один депутат, которому решил ответить журналистский цех – лидер той же ЛДПР Владимир Жириновский. В апреле 2014 во время пресс-подхода в Госдуме на вопрос беременной журналистки «России сегодня» о санкциях к Украине Жириновский возмутился: «Какие санкции? Да по-доброму надо, лаской надо!» Затем он подозвал одного из своих подчиненных, указал на журналистку и приказал: «Я произнесу, а ты подбегаешь и начинаешь ее жестко насиловать. Христос воскресе! Воистину воскресе!»После инцидента девушка попала в больницу. Следующий пресс-подход лидера ЛДПР парламентские журналисты бойкотировали – правда, и сам Жириновский на него не пришел. В тот же день Жириновский публично извинился перед журналисткой и предложил материальную помощь.

Бойкот расизму (и хамству тоже). В сентябре 2016 сервис Aviasales опубликовал рекламу, якобы написанную от лица Брэда Питта, который на тот момент готовился к разводу с Анжелиной Джоли. В письме фейковый Питт сетовал на то, что теперь ему придется навещать своих приемных детей (которых он назвал массовкой) по всему миру. В комментариях к посту главный редактор феминистского издания Wonderzine Ольга Страховская обвинила компанию в расизме. Основатель сервиса Константин Калинов ответил журналистке матом. После этого Страховская призвала отказаться от услуг Aviasales и запустила флешмоб под тегом #boycottaviasales. После этого медиахолдинг Look At Media, в который входит Wonderzine, заморозил сотрудничество с Aviasales. Впрочем, сам Калинов заявлял, что бойкот наоборот послужит рекламой для сервиса.

Бойкот агрессии. Но и высказывания феминисток становились причиной для бойкота. В феврале 2019 под раздачу попал бренд Reebok со своей рекламной кампанией #нивкакиерамки. Рекламные плакаты с высказываниями фем-активистки Залины Маршенкуловой запомнились лозунгом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Интернет-пользователей возмутила агрессия и «обратный сексизм» кампании. В комментариях к посту юзеры призывали бойкотировать продукцию Reebok, а самой компании советовали сменить креативное агентство. В итоге Reebok удалила часть фотографий из соцсетей. Автор рекламной кампании Александр Голофаст покинул свое место.

Бойкот равнодушию. В августе этого года сотрудники авиакомпании «Победа» и аэропорта «Внуково» не пустили на борт пожилую пассажирку рейса Москва-Чебоксары. Сначала они заявили, что ее сумка превышает нормы ручной клади. Когда женщина выбросила из сумки детские игрушки и фрукты, сотрудники сообщили, что посадка уже окончена. В сеть попало видео, на котором пассажирка плачет и умоляет пустить ее в самолет: «Ну пустите меня пожалуйста, ну люди добрые! Я плохого никому не сделала!» В самолет женщину так и не пустили. После публикации видео интернет-пользователи призывали бойкотировать «Победу». Управление Роспотребнадзора по Москве в связи с инцидентом завело на «Победу» дело об административном правонарушении.

Бойкот административному ресурсу. Весной 2019 в российский прокат должны были одновременно выйти два мультфильма: бельгийский «Королевский корги» и «Гурвинек. Волшебная игра», совместного производства России, Чехии и Бельгии. Чтобы иностранная картина не перебила сборы отечественной, Минкульт потребовал от российских кинотеатров перенести премьеру «Корги» и за неделю до релиза отказал в выдаче прокатного удостоверения. Тогда Ассоциация владельцев кинотеатров и три крупнейшие киносети – «Синема стар», «Каро» и «Киномакс» – отказались показывать «Гурвинека». В итоге в первые выходные «Гурвинек» собрал 14 миллионов рублей – почти вдвое меньше, чем рассчитывали продюсеры.

Бойкот милитаризму. Летом 2018 ряд музыкантов, включая группы «Пошлая Молли» и «Элизиум», а также певицу Монеточку, отказались выступать на фестивале «Нашествие». Поводом стал спонсор фестиваля – Министерство Обороны РФ. За несколько недель до фестиваля стало известно, что на его территории Минобороны разместит зону военной техники, а также пункты набора в армию по контракту. Подобные объекты появлялись на фестивале и в прошлые годы. В 2018 организаторы гарантировали артистам, что на этот раз танков на поле не будет, но не сдержали обещания. В ответ музыканты бойкотировали фестиваль. В 2019 году вместо Минобороны спонсором «Нашествия» стал «Роскосмос». На этот раз на площадку привезли не танки, а луноход и космические артефакты. Призывной пункт заменили палаткой для экспресс-диагностики на подачу заявок в Российский отряд космонавтов.

Бойкот отечественному производителю. Весной 2019 Национальная мясная ассоциация предложила запретить россиянам ввозить в страну иностранные мясные и молочные деликатесы. В интервью журналу Forbes президент мясного производителя «Мираторг» Виктор Линник на вопрос, привозил ли он когда-нибудь из-за границы санкционный продукты, ответил: «Никогда не ввозил: хамон нужно есть в Испании, брезаолу – в Италии, пармезан – во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию». Шинник также заявил: «Общественности нужно думать не о хамоне и пармезане, а о развитии собственной страны. Из ничего истерику закатили, балаболы». В ответ пользователи соцсетей, предложили бойкотировать продукцию «Мираторга». Акцию поддержали политологи Аббас Галлямов и Евгений Минченко, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, журналист Василий Уткин. Впрочем, это не помешало семье Виктора Линника спустя несколько месяцев войти в список богатейших семей России, по данным Forbes.

По мнению директора по исследованиям ИСЭПИ Александра Пожалова, чтобы бойкот сработал, одного бойкота недостаточно:

«Результата можно добиться, только если претензии к бизнесу или каким-то институтам оказываются в повестке федеральной власти, уступки выгодны для имиджа власти, или проблема создаёт серьёзные угрозы для рейтингов власти. Тогда власть – президент или губернатор – может перехватить этот общественный запрос и от лица общества предъявить требования к бизнесу. Политические бойкоты, например, бойкот выборов, неэффективны. Власть сама заинтересована в деполитизации общества, нерасширении активного политизированного ядра, к примеру, в низкой явке на выборы".