Пятрас Ауштрявичюс: Лукашенко живет в полной изоляции 7 23.10.2019, 13:55

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Пятрас Ауштрявичюс

Фото: DELFI

Евродепутат ответил на слова диктатора об американских танках в Литве.

Как сообщал сайт Сharter97.org, Лукашенко поручил подготовить госсекретарю Совбеза и министру обороны разработать план в ответ на размещение американских танков на территории Литвы.

Заявление диктатора для сайта Charter97.org прокомментировал евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс:

- Это еще раз подтверждает, что Лукашенко живет в полной изоляции. НАТО никогда не было агрессором. Основополагающим тезисом этой организации является оборона. И Cевероатлантический Альянс не подготавливает никаких наступательных, оккупационных или других агрессивных действий.

Факт в том, что руководство Беларуси не понимает нынешней ситуации и плохо ее читает. Оно идет позади истории – это уже вопрос интерпретации. Трудно изменить мнение Лукашенко – он уже имел и имеет такое мнение о НАТО и о временном размещении американских танков на территории Литвы, которое ни в какой степени не является оккупационным, в отличии от российских.