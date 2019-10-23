Ольга Николайчик: Стоимость проезда в Беларуси зашкаливает 6 23.10.2019, 14:06

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Ольга Николайчик

Фото: «Радыё Свабода»

Цены несопоставимы с размерами зарплат и пенсий.

Транспортники предлагают увеличить тарифы на проезд в городском транспорте в Беларуси. В некоторых регионах — сразу на 10 копеек.

Сайт Сharter97.org попросил прокомментировать ситуацию кандидата в депутаты по Уручскому избирательному округу №09 города Минска от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Ольгу Николайчик:

- Стало известно о возможном подорожании общественного транспорта в Беларуси. Как вы считаете, сопоставим ли проезд с уровнем зарплат белорусов?

- Уже сегодня стоимость проезда в общественном транспорте в стране зашкаливает относительно наших зарплат и пенсий, относительно потребительской и покупательской способности белорусов. Например, по сравнению с Украиной мы платим в два раза больше — там цены ниже при аналогичных с нашими размерах пенсий. Зарплаты в Украине сопоставимы с белорусскими, а в некоторых сферах даже выше, несмотря на то, что там идет война.

А если сравнивать с Европой — тем более. При цене за проезд 1 евро там совершенно другая социальная картина.

Не следует удивляться такому заявлению.

- В Чили вспыхнули протесты после подорожания метро на 8 копеек на белорусские деньги. Как вы считаете, можно ли белорусам поучиться как отстаивать свои права у латиноамериканского народа?

- Как показали массовые протесты в Минске в 2010-м году, белорусы знают, как отстаивать свои права. Нас не нужно этому учить! Белорусам нужно помочь сконтактироваться и скоординироваться – это самое главное!

Сегодня в каждой белорусской деревне все против Лукашенко! Белорусы умеют сражаться за свои права — просто не было за кем идти. Нужно, чтобы белорусы поверили в тех людей, которые могут изменить эту власть и вернут нам право свободного выбора. И тогда, я уверена, белорусы пойдут вперед быстрее чилийцев!