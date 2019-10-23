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Власти обманули

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  • 23.10.2019, 14:16
  • 6,314
Власти обманули

Люди стали получать жировки с повышенной оплатой за коммунальные услуги.

Cайт Сharter97.org получил письмо от читательницы из Минска. Как оказалось, «тунеядцы» начинают получать полные жировки.

- Вчера получила квитанцию за услуги ЖКХ за сентябрь и просто обомлела. 250 белорусских рублей! Это просто немыслимо. Они что, золотом там топят? Квартира зарегистрирована на мужа, который работает за границей. Я нахожусь в декретном отпуске. Просто не знаю, что теперь делать. Отопление подорожало в пять раз!

Другие белорусские СМИ также сообщают о подобных случаях. Ранее сообщалось, что оплата будет перенесена на 2020 год. Получается, что не все так просто с обещанием властей.


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