Украинский паркурщик показал невероятные трюки 23.10.2019, 14:33

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Парень снялся в мини-фильме для демонстрации своих умений.

Титулованный украинский паркурщик Александр Титаренко продемонстрировал новые захватывающие трюки. Ролик появился на официальном сайте Red Bull, пишет korrespondent.net.

Украинец является спортсменом Red Bull. В новом видео Титаренко сыграл студента, который опаздывает на экзамен. По сюжету студент получает смс, что через 5 минут у него начинается экзамен. Парень должен забрать свою зачетную книжку и добраться на другой конец университета.

Для этого он прокладывает маршрут через окна, стены и все, что попадается по пути. Ролик был снят в одном из старейших университетов Украины в Черновцах.

Александр Титаренко в 2017 году выиграл в финале мирового чемпионата Red Bull Art of Motion. Парень начал заниматься паркуром в 11 лет, а в 2013 уже выиграл свое первое профессиональное соревнование.