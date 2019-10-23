Германия ввезет в Россию 12 тысяч тонн радиоактивных отходов 6 23.10.2019, 14:51

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Это более тысячи контейнеров и примерно 20 железнодорожных составов.

Европейская компания Urenco в 2019 году возобновила транспортировку в Россию отходов обогащения урана с фабрики в германском городе Гронау. Об этом МБХ медиа сообщили в Greenpeace.

О возобновлении транспортировки радиоактивных отходов говорится в документе властей земли Северный Рейн-Вестфалия, согласно которому с 2019 по 2022 год в Россию из Германии планируется отправить 12 тысяч тонн урановых хвостов – это более тысячи контейнеров и примерно 20 железнодорожных составов.

Отправка началась в мае. За полгода на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске Свердловской области из Германии уже были отправлены шесть железнодорожных составов – около четырех тысяч тонн отходов обогащения урана.

Greenpeace подчеркивает, что в России уже накоплено около одного миллиона тонн урановых хвостов, которые не только радиоактивны, но и токсичны. Планов по использованию такого их количества нет, а практика контрактов до 2009 года демонстрирует, что вторичные отходы после дообогащения урановых хвостов из-за рубежа оставались в России.

Сопредседатель международной экологической группы "Экозащита" Владимир Сливяк назвал позицию "Росатома" странной. Готовность госкомпании зарабатывать на захоронении фактических иностранных отходов является нонсенсом в любой цивилизованной стране, заявил эколог.

Радиоактивными отходами считаются ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее использование которых не предусматривается. По российскому закону их ввоз в Россию для хранения, переработки или захоронения запрещен.

Однако закон позволяет ввозить ядерные материалы для их дообогащения и возврата иностранному поставщику. Экологи настаивают, что отходы, ввезенные благодаря этому правилу, потом не вывозятся из России.