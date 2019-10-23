Ученые определили самый первый цвет Вселенной 23.10.2019, 15:33

Нынешний цвет астрономы называют «космическим латте».

Самый первый цвет появился спустя почти 14 миллиардов лет после Большого взрыва.

По словам специалистов, это было оранжево-белое и безумно яркое свечение, напоминающее теплый свет устаревшей 60-ваттной лампочки, пишет lenta.ua.

Космос буквально купается в море света, он заполнен и сине-белыми мерцаниями молодых звезд, и пугающей чернотой областей пространства-времени, и глубоким красным свечением водородных облаков. Ученые различают видимые, невидимые, древние и новые цвета.

При этом особо специалисты выделяют самый первый цвет, который появился спустя почти 14 миллиардов лет после положившего начало Вселенной Большого взрыва. В первое время по причине огромных температур никакого света не существовало, он появился, только когда космос достаточно остыл. На этот процесс потребовались тысячелетия.

Современные ученые утверждают, что первый цвет Вселенной напоминал костер и был оранжевым свечением. В будущем оно начнет угасать и приобретать красный оттенок. Это будет период расширения и охлаждения Вселенной. В итоге она станет черной.

Примечательно, что в 2002 году ученые смогли определить средний цвет Вселенной, который человеческий глаз может увидеть, наблюдая за космическим пространством. Он же является и текущим цветом. По мнению специалистов, это бледно-коричневый оттенок, напоминающий по виду кофе, приготовленный со сливками. Ученые назвали этот цвет «космическим латте».