Видеофакт: Над Сухарево летал военный транспортник Ил-76 23.10.2019, 15:55

Иллюстрационное фото

Что он там делал?

Читатель Денис прислал в редакцию видео, на котором самолет, очень похожий на военно-транспортный Ил-76, достаточно низко пролетает над микрорайоном Сухарево. Что он там делал, попробовал разобраться tut.by.

— Обычно из Мачулищей самолеты взлетают с тем расчетом, чтобы проходить вне города, так что подобная ситуация возникает не часто. Но в том, что сейчас летают транспортники, ничего удивительного нет — скорее всего, самолет шел в Брест на учения, они сейчас там проходят, — пояснил нам знакомый военный летчик.

Позже в Министерстве обороны подтвердили, что это действительно был Ил-76. Ситуация была штатной.

Очевидно, речь идет о совместных учениях десантников Беларуси и России, которые начались 21 октября. В них принимают участие больше 900 человек личного состава, более 200 единиц техники и четыре военных транспортника Ил-76МД.

Кроме того, с сегодняшнего дня Вооруженные силы проверяют готовность экипажей авиации, зенитно-ракетных и радиотехнических войск ВВС и ПВО. Но маловероятно, что тяжелые транспортные самолеты поднимают в воздух именно из-за этой проверки.

Кстати, это не первый случай, когда Ил-76 летают над этой частью Минска. Летом 2017 года такой же самолет проходил низко над Каменной Горкой, Сухарево, Грушевкой и старым аэропортом. Тогда эксперт объяснил его появление прибытием российских военнослужащих в ходе мероприятий перед учениями «Запад-2017».

Ил-76 — один из самых распространенных военно-транспортных самолетов в мире, в разное время он стоял на вооружении почти в 40 странах. Транспортник может поднимать до 60 тонн груза или до 126 десантников.