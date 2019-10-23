Зеленский в Японии попросил безвиз для украинцев 23.10.2019, 16:01

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Также стороны обсудили привлечение инвестиций в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Японию провел встречу с руководством парламента страны. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, пишет unian.net.

Уточняется, что Зеленский призвал руководство Японии ввести для украинцев безвизовый режим накануне Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Перед этим спикер нижней палаты японского парламента Тадамори Осима акцентировал, что наслышан об Украине в первую очередь благодаря выступлениям украинских спортсменов и надеется увидеть их на Олимпийских играх.

Также президент Украины поблагодарил японскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. “Верю, что деятельность группы выведет межпарламентский диалог между нашими государствами на качественно новый уровень”, – добавил Зеленский. Помимо того, стороны обсудили привлечение инвестиций в Украину. В частности, глава Палаты советников парламента Японии Акико Санто подчеркнула, что в Украине в данный момент зарегистрированы более 40 частных японских компаний.