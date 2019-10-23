Дмитрий Полиенко: На нашей стороне правда, и это не последнее слово! 1 23.10.2019, 16:09

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Дмитрий Полиенко

Фото: ПЦ «Весна»

Активист выступил в суде.

Сайт ПЦ "Весна" опубликовал последнее слово политзаключенного Дмитрия Полиенко. Напомним, сегодня в Минске завершился третий день суда над активистом анархистского движения.

- В Беларуси не работает система справедливого суда. Это репрессивный механизм, работающий на диктатуру. Все мы помним оппозиционных политиков.

Спрашивают: "А стоит ли так рисковать?" Отвечаю: "А стоит ли сидеть и ничего не делать?"

На моем месте может оказаться каждый, для кого свобода и достоинство - не пустые слова. Что касается 339 статьи и того, что другие статьи убрали, то это для того, чтобы снять политические обвинения.

И пусть система делает меня преступником, я чист в совести. Я анархист, я не молчу, не боюсь лишения свободы. У меня есть любовь, друзья - это все то, что фашистам-милиционерам не отнять.

Ментовской произвол, диктатура!

Мне противно и гадко участвовать в этом цирке, но нужно, чтобы меня услышали. Жыве Беларусь! Всех обнимаю! На нашей стороне правда, и это не последнее слово!", — заявил Дмитрий Полиенко.

Подробнее с делом политзаключенного и ходом суда можно ознакомиться в текстовой трансляции, которую вел сайт Сharter97.org.