Павел Юхневич: Давайте быть смелее 1 23.10.2019, 16:32

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Павел Юхневич

Нужно больше общаться с людьми.

Кандидат в депутаты Павел Юхневич получил первое предупреждение от комиссии по Пушкинскому избирательному округу № 103 в Минске. На днях активист от "Европейской Беларуси" вместе со своей командой устроил несколько пикетов, но у его соратников не было официальных удостоверений. 22 октября его вызвали на заседание избирательной комиссии, сообщает "Еврорадио".

Удостоверения членам команды Юхневича физически не выдали, но агитация кандидатам разрешена с момента получения кандидатского удостоверения. А оно у Юхневича есть.

"Мне вынесли предупреждение, — рассказал Павел Юхневич. — За то, что на пикете люди были без удостоверений доверенных лиц. Удостоверений не могло быть, так как их ещё в комиссии не утвердили. И получил их я только сегодня. Хотя по закону я имею право начинать агитацию сразу после получения удостоверения кандидата в депутаты".

Павел Юхневич добавляет, что предупреждение не стало для него неожиданностью. Активист "Европейской Беларуси" допускает, что ему ещё будут делаться замечания, так как "власти начали зачистку неудобных кандидатов".

"Оппозиционных кандидатов ждут предупреждения неизвестно за что и снятие с "выборов" вообще, — говорит Юхневич. — Обращаюсь ко всем остальным кандидатам и в Минске, и нет: давайте быть смелее! Власть уже сейчас нарушает закон. Все понимают, как проходят "выборы", но в первую очередь давайте разговаривать с людьми".