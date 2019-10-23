Нашли фото рабочих, которые оставили потомкам послание на площади Победы 12 23.10.2019, 16:59

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Фото: «Минск-Новости»

Большинство из тринадцати, перечисленных в письме, живы.

На площади Победы сейчас капремонт. На днях рабочие демонтировали гранитные плиты — и нашли послание в бутылке из-под шампанского, пишет tut.by. Его оставила потомкам ударная бригада Емельянова. Большинство из тринадцати, перечисленных в письме, живы. Многие не хотят общаться с журналистами. Но журналисты нашли бригадира и сыновей человека, который, возможно, записку и писал.

Что все-таки делали рабочие на площади Победы в 1988-м

Этот черно-белый снимок опубликовала в сентябре 1988 года газета «Знамя юности». На нем — семеро гранитчиков треста № 7 Главминскстроя. Той осенью они вместе с представителями «Белреставрации» обновляли обелиск Победы. Работники чистили от загрязнений гранит, лицевые поверхности бронзовой скульптуры. Тогда же реставрировали орден Победы.

Газета сообщала, что работы по восстановлению и обновлению памятника планируют закончить к 1 ноября.

5 ноября рабочие бригады не просто уйдут с объекта, но и оставят записку для потомков: вложат ее в бутылку и закроют гранитной плитой. «Здесь надрывали свои спины ударная бригада Емельянова стройтреста № 7. „(Работали?) мы три с половиной месяца… (Получили?) 13 рублей за смену“, — похоже на жалобу на несправедливую оплату.

Прошло больше 30 лет, потомки в 2019-м послание нашли и стали ломать над ним голову и разыскивать очевидцев.

На письме — две копейки, которые тоже были в найденной бутылке. Снимок из телеграм-канала „Минск сейчас“

Дети одного из рабочих: „Гнуть спину за копейки“ — это он часто повторял»

В письме 13 фамилий, на фотографию в газету попали семеро из них. Один из тех, кто в кадр не попал, — Александр Ковалевский. Мужчина уже умер, но его сыновья уверены, что отец связан с этой историей, и полагают, что сам мог писать письмо.

— Очень похоже на его почерк! — рассказывают сыновья. — И «гнуть спину за копейки» — это выражение он часто повторял. Когда мы проезжали мимо площади Победы на машине, отец часто говорил: «Вот тут мы зарыли капсулу, лет через 50, может, и найдут».

Александр Ковалевский

Александр Ковалевский был каменщиком 6-го разряда, работал в тресте № 1.

— Он говорил, что эти два треста — 1-й и 7-й — иногда работали вместе. Наверное, и в тот раз было так, — предполагает сын рабочего Михаил.

Сыновья вспоминают: отец рассказывал про недовольство на реконструкции памятника Победы.

— Когда шла работа на площади Победы, им как раз понизили зарплату — поэтому обида и была. Вообще, отец мог высказаться: он раньше был членом КПСС, его наградили орденом Красного Знамени за труд. Но когда начиналась перестройка, стал многое понимать о политике партии. Написал заявление о выходе из нее примерно в 1987-м. Его тогда из бригадиров перевели в каменщики. Отец был расстроен, но характер имел юморной, мы понимаем, почему он мог поучаствовать в таком письме.

Строительство микрорайона Зеленый Луг — 6, в котором участвовал Александр Ковалевский. Фото: Александра Ковалевского

Бригадир: «Платили нормально, но труд был тяжелый, это да»

Николай Емельянов был тем самым руководителем «ударной бригады Емельянова», о которой идет речь в записке. Бывшему бригадиру сейчас 75, он рассказывает, что удивлен такой находке.

— Мне кто-то из бригады позвонил и говорят: нашу записку нашли! Я как раз в лесу грибы собирал — хохотал на весь лес, — говорит.

Говорит, что сам письма к потомкам «толком и не видел».

Насчет недовольства рабочих, которое читается в письме, Николай Емельянов говорит:

— Не знаю, почему так написали — платили нормально! Работали по определенным расценкам — тут вопросов не было. Но труд был тяжелый — это да. По 300 килограммов плиты, представьте!

Емельянов признается: за рационализаторское предложение по укладке плит потом получил почетную награду — часы.

Площадь Победы во время реконструкции в августе 2019 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Владимир Корбут: «Кажется, это была бутылка из-под сидра»

Еще один из той бригады — Владимир Корбут.

— Были ребята помоложе у нас — вот они и придумали пошутить, заложить послание, — рассказывает Владимир. — Мне кажется, это была не из-под шампанского бутылка, а из-под сидра.

Собеседник осторожно допускает, что «может, и было какое-то недовольство по зарплате».

— Но это потом компенсировалось в конце работы. Когда сдавали объект, нам даже и по 100 рублей в день платили. Чтобы быстрее все сделать, работать приходилось помногу. По поводу того, что были ударниками, — это все-таки преувеличили немного. Были и другие крепкие бригады.

Владимир Корбут вспоминает: заложили послание под последнюю плиту, на улице в тот день было солнечно и морозно.

«Суть простая: работали много — получили очень мало»

Журналисты разыскали нескольких человек, фамилии которых указаны в послании. Они не хотят обсуждать то, что было больше 30 лет назад. Удивляются, отчего эта история заинтересовала потомков, и «почему письмо так быстро нашли».

Портал «Онлайнер» пообщался с мужчиной, который назвался одним из составителей письма, — он рассказал, будто на реконструкции из-за проблем с оплатой даже была забастовка.

А вот так один из наших собеседников, молодой минчанин, объяснил, почему его отец настойчиво отказывается от интервью:

«Суть простая: работали много — получили очень мало. Отец сказал: все, что хотели передать, они передали».