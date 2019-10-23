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Михаилу Захарову «перекрыли кислород»?

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  • 23.10.2019, 17:24
  • 2,467
Михаилу Захарову «перекрыли кислород»?
МИХАИЛ ЗАХАРОВ
ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Кто же мог так поступить с партнером Лукашенко по хоккейной площадке.

Бывший спортивный директор минского «Динамо» Олег Иванов прокомментировал положение, в котором находится главный тренер хоккейной сборной Беларуси Михаил Захаров, пишет «Салiдарнасць».

20 августа Михаил Захаров возглавил национальную команду. Он планировал совмещать работу в сборной и клубе – минской «Юности». Однако спустя три недели Захаров внезапно ушел из столичной дружины.

Олег Иванов так оценил сложившуюся ситуацию в эфире студии ФХБ: «Что канадцу хорошо, то казаху — смерть» (Михаил Захаров родился в Усть-Каменогорске).

По словам бывшего спортивного директора «Динамо», сейчас Михаил Захаров пребывает «в практическом простое», и «это может отразиться» на тонусе тренера:

«Ему необходимо постоянно быть в гуще событий, в игре, вести ее. Необходимо как воздух. И этот кислород ему сейчас перекрыли».

Пикантность ситуации заключается в том, что Михаил Захаров давно известен как любимчик Александра Лукашенко. Кто же мог так поступить с партнером диктатора по хоккейной площадке и уборке урожая? Уж точно не Федерация хоккея, которая соглашалась на совмещение Захаровым тренерских постов в сборной и «Юности».

По информации издания, против этого выступил именно Лукашенко. Именно поэтому Захаров не протестовал против отлучения от «Юности», которое вылилось для него в существенные финансовые потери.


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