Михаилу Захарову «перекрыли кислород»?5
- 23.10.2019, 17:24
- 2,467
Кто же мог так поступить с партнером Лукашенко по хоккейной площадке.
Бывший спортивный директор минского «Динамо» Олег Иванов прокомментировал положение, в котором находится главный тренер хоккейной сборной Беларуси Михаил Захаров, пишет «Салiдарнасць».
20 августа Михаил Захаров возглавил национальную команду. Он планировал совмещать работу в сборной и клубе – минской «Юности». Однако спустя три недели Захаров внезапно ушел из столичной дружины.
Олег Иванов так оценил сложившуюся ситуацию в эфире студии ФХБ: «Что канадцу хорошо, то казаху — смерть» (Михаил Захаров родился в Усть-Каменогорске).
По словам бывшего спортивного директора «Динамо», сейчас Михаил Захаров пребывает «в практическом простое», и «это может отразиться» на тонусе тренера:
«Ему необходимо постоянно быть в гуще событий, в игре, вести ее. Необходимо как воздух. И этот кислород ему сейчас перекрыли».
Пикантность ситуации заключается в том, что Михаил Захаров давно известен как любимчик Александра Лукашенко. Кто же мог так поступить с партнером диктатора по хоккейной площадке и уборке урожая? Уж точно не Федерация хоккея, которая соглашалась на совмещение Захаровым тренерских постов в сборной и «Юности».
По информации издания, против этого выступил именно Лукашенко. Именно поэтому Захаров не протестовал против отлучения от «Юности», которое вылилось для него в существенные финансовые потери.