Брестское «Динамо» подписало украинского защитника Евгения Хачериди

Брестское «Динамо» подписало украинского защитника Евгения Хачериди2
- 23.10.2019, 17:42
Новичок клуба из Бреста пообещал, что будет радовать болельщиков.
Украинский защитник Евгений Хачериди прокомментировал подписание контракта с брестским "Динамо", пишет "Прессбол".
- Всем спасибо за прием. Очень рад здесь оказаться. Хочу, в первую очередь, команде помогать. Знаю, что это амбициозный проект, поставлены самые высокие задачи. Будем к ним идти все вместе, все будет хорошо.
Буду максимально выкладываться, будем радовать болельщиков. Мы для них играем. Пусть приходят на стадион, а мы их будем радовать. Победа будет всегда.