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Брестское «Динамо» подписало украинского защитника Евгения Хачериди

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  • 23.10.2019, 17:42
Брестское «Динамо» подписало украинского защитника Евгения Хачериди

Новичок клуба из Бреста пообещал, что будет радовать болельщиков.

Украинский защитник Евгений Хачериди прокомментировал подписание контракта с брестским "Динамо", пишет "Прессбол".

- Всем спасибо за прием. Очень рад здесь оказаться. Хочу, в первую очередь, команде помогать. Знаю, что это амбициозный проект, поставлены самые высокие задачи. Будем к ним идти все вместе, все будет хорошо.

Буду максимально выкладываться, будем радовать болельщиков. Мы для них играем. Пусть приходят на стадион, а мы их будем радовать. Победа будет всегда.


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