Белорусам дадут бесплатные визы в Литву к перезахоронению Калиновского 3 23.10.2019, 17:55

Желающие должны заранее персонально регистрироваться в посольстве.

Теперь известно официально: визы дадут, сообщает посольство Литвы в Беларуси. Сайт kyky.org рассказывает, как присоединиться к программе.

Как получить льготную визу

Желающие должны заранее персонально регистрироваться в посольстве до 5 ноября 2019 года по адресу электронной почты k1@urm.lt. Жителям Гродненской и Брестской областей обращаться в Генеральное консультво Литовской Республики в Гродно.

В графе Subject нужно указать фамилию, имя латинскими буквами по паспорту, а также номер паспорта. Само письмо дополнить ходатайством о предоставлении визы на вышеуказанные мероприятия.

Предупреждают, что количество виз ограничено. Посольство скажет каждому беларусу о возможности подачи документов на льготные визы в индивидуальном порядке по элэлектронной почте. Кроме того, визы дадут на одноразовую поездку, максимальный срок действия визы — с 20 по 24 ноября 2019 год.

Какие нужны документы

В случае положительного ответа соискателям виз предложат принести Посольству следующие документы:

1. Анкета

Анкета должна быть заполнена латинскими буквами в электронном виде по ссылке. После заполнения анкету нужно распечатать, в пункте 36 и в низу третьей страницы слева указать место и дату заполнения, подписать в пункте 37 и в низу справа третьей страницы. За несовершеннолетних анкету подписывают оба родителя (если анкета подписана одним родителем, то к ней прилагается согласие другого родителя в свободной форме).

В пункте 21 (основная цель поездки) должно быть выбрано «иная» и указано «PEREZACHORONENIE K. KALINOVSKOGO».

2. Фотография

цветная на светлом фоне размером 35х45 мм;

фотография должна быть сделана не ранее, чем за шесть месяцев до подачи документов;

размер лица должен занимать 70-80% фотографии.

Фотографию нужно приклеить на анкету (подробнее читайте здесь).

3. Паспорт и копия страниц с личными данными (страницы 31-33 беларуского паспорта)

паспорт (проездной документ) должен быть действителен не менее трех месяцев после окончания действия визы;

должен быть оформлен в течение предыдущих десяти лет;

должен содержать, по меньшей мере, две чистые страницы, предназначенные для виз.

Если заявитель имеет гражданство третьей страны, предъявляется подтверждение легального проживания в Беларуси в соответствии с законодательством (оригинал и копия).

4. Медицинская страховка

страховка должна покрывать любые расходы, которые могут возникнуть в связи с репатриацией по медицинским причинам, необходимостью неотложной медицинской помощи, экстренной госпитализацией или смертью во время пребывания на территории стран-участниц Шенгенского соглашения;

страховка должна быть действительна для всех стран-участниц Шенгенского соглашения и на протяжении всего периода предполагаемого пребывания;

минимальная сумма возмещения должна составлять 30 тысяч евро.

5. В случае несовершеннолетних

копия свидетельства о рождении;

если несовершеннолетний выезжает в сопровождении одного из родителей/опекуна, у которого уже есть действительная шенгенская виза, предоставляется копия этой визы, а согласие от обоих родителей или законных опекунов на выезд за пределы Беларуси не требуется;

если несовершеннолетний выезжает не в сопровождении одного из родителей или законных опекунов, предоставляется оригинал и копия нотариально заверенного согласия от обоих родителей или законных опекунов на выезд за пределы Беларуси (оформляется в соответствии с законодательством Беларуси). Если у ребенка только один родитель или опекун, предоставляются подтверждающие документы (например, свидетельство о смерти другого родителя, справка одинокого родителя и так далее).

6. Справка с места работы

Все работающие заявители предоставляют справку с места работы (оригинал). В ней должно быть указано следующее:

занимаемая работником должность;

дата трудоустройства и дата окончания трудового договора или контракта (если применимо);

размер заработной платы за последние три месяца.

Индивидуальные предприниматели вместо справки с места работы предоставляют:

свидетельство о регистрации ИП (оригинал и копия);

зарегистрированную налоговую декларацию (оригинал и копия) или справку об уплаченных налогах (оригинал).

Студенты вместо справки с места работы предоставляют студенческий билет (оригинал и копия) или письмо с места учебы (оригинал).

Пенсионеры вместо справки с места работы предоставляют пенсионное удостоверение (оригинал и копия).

Неработающие заявители вместо справки с места работы предоставляют документы, подтверждающие их связь с Беларусью (например, свидетельство о браке (оригинал и копию); справку о заработной плате супруга/-и; доказательства владения имуществом, долями компании, акциями и так далее).

7. Подтверждение наличия достаточного количества финансовых средств на поездку

Сумма не менее 40 евро в сутки на человека подтверждается выпиской из банковского счета, к которому выпущена карта международного формата («Visa», «Mastercard», «Maestro» и так далее), с движением по счету за последние три месяца (может быть отпечатана с интернет-банка, должны быть реквизиты интернет-страницы).